NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In der vergangenen Woche hätten seine Kollegen das Risiko einer globalen Rezession in diesem Jahr auf 60 Prozent angehoben, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Immobilienwerten. Nach einer Analyse des Sektors hinsichtlich der historischen Widerstandsfähigkeit der Immobilienwerte im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt ? teilweise über 20 Jahre zurückblickend ? sieht er Wohnimmobilien wie Vonovia oder LEG im Falle einer Rezession als die beste Anlagemöglichkeit./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 21:31 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1ML7J1