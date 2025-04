FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Dürr vor den am 13. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer dürfte schwach in das erste Jahresviertel gestartet sein, schrieb Analyst Nikita Lal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei allerdings auf die Saisonalität des Geschäfts zurückzuführen. Während der Telefonkonferenz erwartet Lal Einzelheiten zum Thema US-Zölle./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 08:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005565204