EU setzt auf Gigafactories im KI-Rennen mit USA und China

Von Mauro Orru

DOW JONES--Die Europäische Union wird sich auf den Aufbau von Daten- und Computerinfrastrukturen für Künstliche Intelligenz konzentrieren und Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften erleichtern, um im Wettlauf mit den USA und China im Bereich der Künstlichen Intelligenz aufzuholen.

Wie die Europäische Kommission mitteilte, will sie ein Netzwerk sogenannter KI-Gigafabriken aufbauen, um Unternehmen beim Training der komplexesten Modelle zu unterstützen. Diese Einrichtungen sollen mit rund 100.000 der neuesten KI-Chips ausgestattet werden, etwa viermal so viele wie in den derzeit eingerichteten KI-Fabriken.

Die Ankündigung, die Teil des KI-Aktionsplans der EU ist, unterstreicht die Bemühungen Brüssels, sich als Hauptakteur im KI-Wettlauf mit den USA und China zu positionieren. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI 2022, die einen Investitionsboom ausgelöst hat, ist die EU ins Hintertreffen geraten.

Anfang dieses Jahres kündigte Washington Stargate an, ein KI-Joint-Venture, das darauf abzielt, in den USA Rechenzentren für OpenAI zu bauen. OpenAI, die Softbank Group, Oracle und MGX sind die ersten Kapitalgeber von Stargate, während Arm, Microsoft und Nvidia Technologiepartner sind. Die Unternehmen stellen zunächst 100 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, planen aber, in den nächsten vier Jahren bis zu 500 Milliarden Dollar zu investieren.

Peking hat ebenfalls Fortschritte in dieser Technologie gemacht. Das chinesische Unternehmen Deepseek hat KI-Modelle entwickelt, die nach eigenen Angaben trotz der Verwendung von weniger hochwertigen Chips fast mit denen amerikanischer Konkurrenten mithalten können. Dies wirft die Frage auf, ob es notwendig ist, riesige Summen für fortschrittliche Geräte von Nvidia und anderen Technologieunternehmen auszugeben.

"Der globale Wettlauf um die KI ist noch lange nicht vorbei", sagte Henna Virkkunen, EU-Vizepräsidentin für Technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie. "Dieser Aktionsplan zeigt die Schlüsselbereiche auf, in denen die Anstrengungen intensiviert werden müssen, um Europa zu einem führenden KI-Kontinent zu machen."

Die EU hatte im Februar zugesagt, 200 Milliarden Euro für KI-Investitionen zu mobilisieren. Mehr als 20 Investoren stellen in den nächsten fünf Jahren 150 Milliarden Euro für KI-bezogene Möglichkeiten in Europa bereit. Die EU selbst richtet einen neuen Fonds in Höhe von 20 Milliarden Euro für bis zu fünf KI-Gigafabriken ein.

Angesichts der hohen Kosten werden die Mitgliedstaaten mit Unternehmen in öffentlich-privaten Partnerschaften zusammenarbeiten, um die Infrastruktur aufzubauen, sagte ein hoher EU-Vertreter. Die EU hat lädt Investoren zur Interessenbekundung ein.

Die EU plant ein Cloud- und KI-Entwicklungs-Gesetz, um private Investitionen in die Infrastruktur zu fördern, und will ihre Rechenzentrumskapazität in den nächsten fünf bis sieben Jahren mindestens verdreifachen. Die Kommission erklärte, sie wolle Datenlabore einrichten, die Unmengen von Daten für Unternehmen zusammenführen, um die KI zu verbessern.

Die EU hat im vergangenen Jahr die bisher umfassendste Gesetzgebung zur KI verabschiedet. Die Vorschriften verbieten bestimmte Anwendungen der Technologie, führen neue Transparenzrichtlinien ein und verlangen Risikobewertungen für KI-Systeme, die als hochriskant eingestuft werden.

News Corp, Eigentümer von Dow Jones Newswires und The Wall Street Journal, hat eine Vereinbarung mit OpenAI zur Lizenzierung von Inhalten.

April 09, 2025 09:14 ET (13:14 GMT)

