Der Cloud-Computing-Anbieter verzeichnet einen Kursrückgang von über 13% im letzten Monat, während Marktexperten trotz Anpassungen bei Kurszielen zuversichtlich bleiben.

Der Aktienwert des US-amerikanischen Cloud-Computing-Spezialisten Salesforce verzeichnet am 09. April 2025 weiterhin deutliche Verluste. Mit einem aktuellen Kurs von 218,15 Euro setzt sich der negative Trend der vergangenen Wochen fort, wobei der Titel allein heute um 1,93 Prozent nachgegeben hat. Besonders besorgniserregend erscheint die Entwicklung im Monatsvergleich: Innerhalb der letzten 30 Tage büßte die Aktie mehr als 13 Prozent ein, während seit Jahresbeginn sogar ein drastischer Rückgang von 32,30 Prozent zu verzeichnen ist. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 350 Euro, welches im Dezember 2024 erreicht wurde, beträgt mittlerweile fast 38 Prozent.

Bemerkenswert ist, dass der CRM-Spezialist im Wochenvergleich mit einem Minus von fast 13 Prozent unter enormem Verkaufsdruck steht, obwohl der Titel an der US-amerikanischen Börse zu Wochenbeginn noch leichte Zugewinne verzeichnete. Am Montag notierte der Anteilsschein mit 245,23 US-Dollar im Plus, konnte diese positive Entwicklung jedoch nicht halten.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Trotz der aktuellen Talfahrt behalten die Experten ihre grundsätzlich positive Einschätzung bei. 76 Prozent der 50 befragten Analysten stufen die Salesforce-Aktie weiterhin als Kauf oder Outperform ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 375,05 US-Dollar sogar mehr als 53 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Allerdings zeigt sich auch bei den Experten eine gewisse Vorsicht: Jefferies bekräftigte zwar am 7. April 2025 sein "Buy"-Rating, und auch andere Häuser halten an ihren positiven Einschätzungen fest, doch wurden die Kursziele zuletzt nach unten angepasst. So reduzierte ein Analystenhaus am 9. April sein Kursziel von 420 auf 350 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Outperform" bei.

