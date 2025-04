NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Er prophezeie noch keinen Tiefpunkt, doch sehe aktuell die beste Chance seit fünf Jahren, strukturelle Gewinner zu kaufen, schrieb Analyst Raj Jilka in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der IT-Dienstleister Bechtle sei der größte unabhängige Anbieter von IT-Infrastruktur und -Services in der DACH-Region und ein führender IT-Infrastruktur-Reseller in Europa./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 05:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 06:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005158703