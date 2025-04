© Foto: Yu Fangping - HPIC

Die International Maritime Organization (IMO) berät über eine weltweite CO2-Abgabe für die Frachtschifffahrt. Ein historischer Schritt. Doch die USA steigen aus den Gesprächen über eine CO2-Abgabe für Frachtschiffe aus.Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO), die Schifffahrtsagentur der Vereinten Nationen (UN), berät diese Woche in London über eine mögliche globale CO2-Abgabe für Frachtschiffe - ein Novum in der Geschichte des Welthandels. Ziel sei es, den Anteil der Schifffahrt an den weltweiten Emissionen von rund 3 Prozent deutlich zu reduzieren, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Neben einem weltweit einheitlichen Kraftstoffstandard steht eine CO2-Bepreisung ganz …