USA erhöhen Strafzölle gegen China auf 104 % - das sind die Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Nachdem die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Strafzölle auf chinesische Importe auf insgesamt 104?% erhöht hat, droht sich der Konflikt zu einem handfesten Zollkrieg auszuweiten. Die jüngste Eskalation sorgt dabei weltweit für wirtschaftliche Spannungen und geht auch am Kryptomarkt nicht folgenlos vorbei.

Der Zollkrieg zwischen den USA und China scheint zu eskalieren

Donald Trump hat die globalen Märkte in den letzten Tagen ja in Panik versetzt, da er gegenüber 185 Wirtschaftsnationen Strafzölle zwischen 10 % und 50 % erließ. Von diesen Strafzöllen war auch China nicht verschont geblieben, und die USA haben 34 % Zölle auf Warenimporte aus China erhoben. Allerdings reagierte China mit Stärke und setzte daraufhin gleich einen reaktiven Gegenzoll von ebenfalls 34 % in Kraft.

Das gefiel Donald Trump gar nicht, und er kündigte an, den Strafzoll weiter erhöhen zu wollen, wenn China diese Gegenzölle nicht zurücknehmen würde. Allerdings ließ sich China nicht beeindrucken, und so traten heute am 9. April weitere Strafzölle in Kraft, die den Zoll, der nun auf Importe in die USA erhoben wird, auf 104 % steigerten.

Alert: Worldwide Trade War erupts! USA vs. World, and the US is Winning! New US tariffs on every country in the world



China - 104%

Lesotho - 50%

Cambodia - 49%

Laos - 48%

Madagascar - 47%

Vietnam - 46%

Myanmar - 44%

Sri Lanka - 44%… - US Homeland Security News (@defense_civil25) April 9, 2025

Hierauf reagierte China jetzt jedoch bereits wieder mit einem Statement, in dem man die Entscheidungen und die Politik aus den USA als Erpressung bezeichnete und ankündigte, den Zollkrieg bis zum bitteren Ende ausfechten zu wollen. Der Kryptomarkt reagierte, wenig verwunderlich, empfindlich auf diese weitere Verschärfung im Handelskonflikt, und heute dominieren bei Bitcoin und Co. wieder rote Zahlen.

So fiel BTC innerhalb der letzten 24 Stunden erneut um 2,6 % im Wert zurück und wird jetzt wieder unter 77.000 $ gehandelt. Für ETH brach der Kurs seit gestern sogar über 6 % ein und der Kurs beträgt derzeit nur noch 1473,50 $. Auch andere Top Coins wie XRP, SOL und ADA korrigierten um 2-4 %, und die Gesamtmarktkapitalisierung schrumpfte um erneute 2 %. Doch wie wird es nun weitergehen, und drohen noch tiefere Korrekturen?

Die Auswirkungen auf den Kryptomarkt sind langfristig noch nicht abzusehen

Das ist gerade wohl die Million-Dollar-Frage, auf die sich keine einfache Antwort finden lässt. Schließlich befindet sich der Zollkrieg gerade erst ganz am Anfang seiner Entwicklung und die längerfristigen Auswirkungen können noch gar nicht abgesehen werden.

Erst in den kommenden Monaten wird sich zeigen, wie stark das Geschäft von US-amerikanischen Unternehmen betroffen ist, wie weit Preise steigen werden, ob die Inflation in die Höhe schnellt und ob es tatsächlich zu einer globalen Rezession kommen wird. Falls ein negatives Szenario eintritt, keine Kompromisse gefunden werden und ein Finanzcrash droht, ist damit zu rechnen, dass wir das Bottom am Kryptomarkt noch nicht erreicht haben und noch eine weitere Abwertung bevorstehen könnte.

Gleichzeitig hat der Markt jedoch bereits sehr stark reagiert, und wenn sich die Situation wider Erwarten doch entspannt und sich Teile von Donald Trumps Beschlüssen als Bluff herausstellen, könnte es auch zu einer starken Recovery-Rallye kommen. Zudem muss man natürlich auch bedenken, dass Bitcoin in dieser Zeit als Schutz gegen Inflation und die Abwertung von Fiat-Währungen wieder interessanter für viele Anleger werden könnte.

Gerade auch in China, das ja im genau dem gleichen Ausmaß vom Zollkrieg betroffen ist, könnte das viele dazu bringen, vom chinesischen Yen in Bitcoin zu investieren. Schließlich ist der Yen gerade auch auf seinen tiefsten Stand seit langem zurückgefallen und viele befürchten eine weitere Entwertung der chinesischen Währung. Das könnte Bitcoin in dieser Zeit also zu einem resilienteren Asset machen als beispielsweise Aktien.

LATEST: BitMEX co-founder Arthur Hayes suggests that either the Fed or China's PBOC will provide favorable conditions for crypto markets.



He highlights the Chinese currency devaluation narrative, claiming that it drives capital flight into Bitcoin which has worked in previous… pic.twitter.com/NQnnWAf2PA - Cointelegraph (@Cointelegraph) April 8, 2025

Auf jeden Fall interessieren sich viele Anleger heute vor allem für Coins, die im Vergleich zu BTC noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

Viele Anleger setzen jetzt auf neue Coins wie BTCBULL

Ein interessantes Beispiel für eine solche Kryptowährung stellt dabei derzeit BTCBULL dar. Das ist der junge Coin des neuen Bitcoin-Meme-Projektes Bitcoin Bull. Hier sollen Anleger sozusagen eine Wette auf den Bitcoin-Kurs eingehen können. So soll es einen Airdrop-Mechanismus geben, der BTCBULL Holder dann mit Bitcoin-Airdrops belohnt, wenn Bitcoin erstmals Kursniveaus von 150.000?$, 200.000?$, 250.000?$ und so weiter überschreitet.

Quellle: Btcbulltoken.com

Zwar scheinen diese Preisniveaus derzeit weit entfernt zu liegen. Doch viele Analysten gehen ja nach wie vor davon aus, dass Bitcoin im weiteren Jahresverlauf noch ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Und für die kommenden Jahre gibt es sogar Prognosen von bis zu 500.000 $ oder sogar 1 Million?$ pro BTC. In diesem Fall könnten BTCBULL Holder dann sozusagen gleich mehrfach von einer Bitcoin-Rallye profitieren.

Zudem gibt es auch einen Token-Burn-Mechanismus, der ebenfalls an Bitcoins Wertentwicklung gekoppelt ist und bei Preisanstiegen über relevante Kursniveaus BTCBULL Coins verbrennt, um den Supply zu reduzieren und den Wert zu stabilisieren.

Jetzt in BTCBULL investieren

Für Anleger besonders interessant ist, dass sich BTCBULL heute noch in der sogenannten Presale-Phase befindet. Das heißt, dass der Coin zu einem rabattierten Festpreis von 0,002455?$ gekauft werden kann, noch bevor er an Krypto-Börsen gelistet wird. Auf diesem Weg kamen jetzt bereits über 4,5 Millionen?$ Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.