"Der Aktionärsbrief"

Der Hersteller von Gasdruckfedern, hydraulischen Dämpfern und anderen Bewegungssteuerungslösungen hat von einem chinesischen OEM-Hersteller ab 2026 den Auftrag zur Lieferung von 400.000 elektromechanischen Türantriebssystemen jährlich erhalten. Das hat den Kurs am Dienstag wieder über die Marke von 21 € getrieben, nachdem am Crash-Montag mit 17,50 € ein neues Allzeittief markiert worden war. Seit vergangenem Mai hat sich der Kurs gedrittelt. Die Aktie ist spottbillig: Das KGV per 2025 beträgt 6,1 und per 2026 sogar nur 5,1. Dazu kommt eine Dividendenrendite von 5,4 %.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 15.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Mut, Weitsicht und Handlungsfähigkeit sind gefragt- Banken wurden rasiert: Die Auffanglinien- Einstiegschancen bei ausgewählten deutschen Nebenwerten- Unter der Lupe: Aktien für holprige Börsenzeiten