Ribnitz-Damgarten (ots) -Das Bernsteinresort Pütnitz ist neben einem Mobilitäts- und Energiekonzept zentral für die nachhaltige Zukunft von Ribnitz-Damgarten.Ribnitz-Damgarten sichert seine Zukunftsfähigkeit - ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Das Bernsteinresort Pütnitz stärkt die Attraktivität der Region für Menschen jeden Alters, den Arbeitsmarkt und den Tourismus als Wirtschaftsfaktor. Daneben entwickelt die Stadt Ribnitz-Damgarten mit dem Mobilitätsprojekt GreenMOVE und einem neuen Energiekonzept innovative Lösungen für klimafreundliche Mobilität und eine nachhaltige Energieversorgung.Bernsteinresort Pütnitz: Schlüsselprojekt mit Rückhalt in der BevölkerungDas Bernsteinresort Pütnitz ist ein zentraler Baustein für das Zukunftskonzept der Bernsteinstadt. "Damit denken wir Ribnitz-Damgarten nachhaltig und langfristig. Das gilt für die Umwelt ebenso wie für ein attraktives Umfeld zum Leben und Arbeiten", sagt Bürgermeister Thomas Huth.Ein wichtiger Beitrag zum Erfolg ist die positive Haltung vieler Bürgerinnen und Bürger. "In zahlreichen Gesprächen spüren wir den Rückhalt für das Konzept - und wie sehr sich die Menschen mit den Zielen für unsere Stadt identifizieren", so Huth weiter. Die positiven Erfahrungen und das Feedback aus der Bevölkerung möchte die Stadt nun öffentlich sichtbar machen. "Sie sind ein Zeichen für unser gemeinsames Zukunftsverständnis, für das wir weiterhin auf Beteiligung und Transparenz setzen. Denn Ribnitz-Damgarten soll auch in Zukunft eine Stadt für alle bleiben."Das Bernsteinresort Pütnitz ist dabei Teil eines durchdachten Gesamtkonzeptes, mit dem Ribnitz-Damgarten eine attraktive Infrastruktur von Schulen, lebendigen Innenstädten, guter Gesundheitsversorgung und einem bedarfsgerechten Personennahverkehr langfristig sichert.Nachhaltige Mobilität mit GreenMOVEDie Stadt Ribnitz-Damgarten arbeitet gemeinsam mit starken Partnern wie der Weißen Flotte GmbH, Center Parcs Deutschland, der Hochschule Stralsund und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) an einem innovativen Mobilitätskonzept. Dazu sollen emissionsfreie Mobilitätslösungen für die Region entwickelt werden."Mit GreenMOVE vernetzen wir das geplante Bernsteinresort Pütnitz, neue Wohnquartiere sowie benachbarte Ostseebäder umweltfreundlich miteinander. Wir setzen ein Zeichen für nachhaltige Mobilität und entlasten gleichzeitig unsere Straßen", sagt Bürgermeister Thomas Huth.Die Planung des Projekts wird mit 200.000 Euro aus dem Bundeswettbewerb "Zukunft Region" gefördert. Für die spätere Realisierung der umweltfreundlichen Verkehrslösungen für Bewohner, Touristen und Pendler sollen ebenso Fördermittel beantragt werden. Möglich sind bis zu 1,5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums.Energiekonzept: Klimaneutrale Versorgung für die RegionParallel zur Mobilitätsstrategie entwickelt die Stadt ein umfassendes Energiekonzept für eine weitgehend klimaneutrale Zukunft. Bisher war die Energieversorgung zu 90 Prozent von Gas abhängig. Die Stadtwerke haben bereits einen Anfang gemacht und planen die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Wind und Biomasse.Langfristig kann der Selbstversorgungsgrad auf 75 bis 80 Prozent steigen. Das Energiekonzept umfasst nicht nur den Kernbereich der Stadt, sondern auch das Bernsteinresort Pütnitz als wirtschaftlichen Ankerpunkt der Zukunft.Für eine zukunftsfähige und wetterunabhängige Energieversorgung der Stadt und des Bernsteinresorts auf Pütnitz wird aktuell ein Energiemix in Betracht gezogen, der Windkraft, Biogas-Anlagen und Geothermie einschließt. Die laufenden Prüfungen und die Erarbeitung entsprechender Konzepte bilden die ersten konkreten Schritte auf dem Weg zu einem nachhaltigen Energiesystem.Überblick der zentralen Projekte:- Bernsteinresort Pütnitz: Zukunftssicherung durch nachhaltigen Tourismus- GreenMOVE: emissionsfreie Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität- Energiekonzept: klimaneutrale Energieversorgung für die RegionRibnitz-Damgarten stellt sich damit nicht nur zukunftssicher auf. Es setzt auch bundesweit Maßstäbe für nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärke.Über Ribnitz-DamgartenRibnitz-Damgarten mit rund 16.000 Einwohnern ist wirtschaftliches und kulturelles Mittelzentrum in der Regiopolregion der Hansestadt Rostock. Die Stadt mit ihrem maritimen Flair hat sich in den vergangenen Jahren durch vielfältige Investitionen zu einem Juwel vor der Ostseeküste entwickelt. BesucherInnen lassen sich gern vom historischen Zentrum rund um das Klarissenkloster, der imposanten St. Marien Kirche, dem Deutschen Bernsteinmuseum und vom vielseitigen Einkaufsangebot im liebevoll sanierten Stadtzentrum begeistern. 