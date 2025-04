Nach dem STEUER-SCHOCK durch die SPD-Pläne hat die kommende Koalition nun verkündet, was sie wirklich für Ihr Geld, Ihre Aktien, Immobilien, Tagesgelder etc. plant. Das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen. Noch vor knapp zwei Wochen hat ein regelrechter Steuer-Schock Deutschland getroffen. Damals drang aus den Koalitionsverhandlungen in Berlin ein Bericht hervor, nachdem die SPD eine Kapitalertragssteuer von 30 Prozent, eine höhere Einkommenssteuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...