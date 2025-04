Das britische Transportunternehmen First Bus hat 24 neue Elektrobusse in Empfang genommen. Die Flotte der elektrischen Doppeldecker des Typs StreetDeck Electroliner von Wrightbus verkehrt ab sofort in der schottischen Stadt Aberdeen auf den Linien 1 und 2, die die Robert Gordon University bedienen. Erst im November 2024 gab das ÖPNV-Unternehmen an, 12,7 Millionen Pfund (rund 14,9 Millionen Euro) für den Kauf von 36 neuen E-Bussen investieren zu wollen. ...

