Ausseerland, Salzkammergut (ots) -Egal, ob im Frühling, wenn die Almwiesen zu blühen beginnen, im Sommer mit seinen klaren Bergseen, im farbenfrohen Herbst oder im Winter, wenn die Landschaft unter einer dicken Schneedecke ruht - Wandern im Ausseerland hat zu jeder Jahreszeit seinen besonderen Reiz.Wer einmal im Ausseerland war, der kommt immer wieder zurück, denn diese Region ist ein wahres Paradies für Wanderfreunde. Eingebettet in die atemberaubende Landschaft des steirischen Salzkammerguts, umgeben von majestätischen Bergen, glitzernden Seen und dichten Wäldern, bietet das Ausseerland unzählige Möglichkeiten, die Natur zu Fuß zu erkunden. Hier einige Tipps:Der Klassiker - Rund um den Altausseer SeeEine der beliebtesten Wanderungen in der Region ist die rund sieben Kilometer lange Strecke um den Altausseer See. Der gut ausgebaute Rundweg führt durch schattige Wälder, vorbei an idyllischen Buchten und bietet immer wieder beeindruckende Ausblicke auf den Dachstein und das imposante Loser-Massiv.Hoch hinaus - auf den Loser und das Tote GebirgeFür Bergliebhaber führt kein Weg am Loser vorbei. Der 1.837 Meter hohe Hausberg von Altaussee beeindruckt nicht nur mit seiner charakteristischen Gestalt, sondern auch mit seinen abwechslungsreichen Wanderrouten. Oben angekommen, belohnt ein traumhafter Blick über das Ausseerland bis hin zum Toten Gebirge und zum Dachstein die Mühen des Aufstiegs.Es gibt auch einen bequemen Aufstieg auf den Loser und zwar mit der Loser Panoramabahn. Hier finden bis zu 10 Personen Platz und man gleitet mühelos bis zum Ausgangspunkt auf 1.600 Meter Seehöhe. Von hier aus führt eine Tour auf das Plateau des Toten Gebirges, das mit seinen endlosen Karstlandschaften eine ganz eigene Faszination ausübt.Geheimtipps - die Trisselwand und der SarsteinWer auf der Suche nach einer sportlichen Herausforderung ist, sollte sich an die Besteigung der Trisselwand wagen. Mit ihren 1.755 Metern bietet sie eine spektakuläre Aussicht auf den Altausseer See und das umliegende Gebirge. Der Weg ist anspruchsvoll, aber für erfahrene Berggeher ein absolutes Highlight.Eine weitere beeindruckende Tour führt auf den 1.975 Meter hohen Sarstein, der das Ausseerland mit dem Inneren Salzkammergut verbindet. Die Gratwanderung zwischen Oberösterreich und der Steiermark zählt zu den schönsten Touren der Region und belohnt mit grandiosen Panoramablicken auf Hallstatt, den Dachstein und das gesamte Salzkammergut.Geschichte und Natur - Wanderung zum Salzbergwerk und ins KoppentalEin ganz besonderes Erlebnis ist die Wanderung zu den Salzwelten in Altaussee. Der historische Soleweg führt durch dichte Wälder und vorbei an geheimnisvollen Stollen, die tief in die Geschichte der Region blicken lassen. Wer noch tiefer eintauchen möchte, kann eine Führung durch das Bergwerk buchen und erfahren, wie hier seit Jahrhunderten das "weiße Gold" abgebaut wird.Nicht minder spannend ist die Wanderung durch das wildromantische Koppental, das Bad Aussee mit Obertraun verbindet. Der Weg entlang der Koppentraun führt durch beeindruckende Schluchten und vorbei an alten Bahntrassen und Hängebrücken - eine ideale Tour für Naturliebhaber.Einmal Ausseerland - immer AusseerlandDie Region verzaubert mit ihrer Ursprünglichkeit, ihrer Ruhe und ihrem unvergleichlichen Charme. Wer das Ausseerland noch nicht kennt, sollte dies schleunigst nachholen. Wanderschuhe schnüren, Rucksack packen und los geht's in eines der schönsten Wandergebiete Österreichs. Mehr unter: www.ausseerland.at