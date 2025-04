© Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx - STRMX

Trump hat die Zölle auf China drastisch verschärft - und TV-Investor O'Leary gießt Öl ins Feuer - er verlangt 400 Prozent. Die Börsen brechen ein, der S&P stürzt ab. Wie lange hält die Welt das noch aus? Die von US-Präsident Trump verhängten 104-prozentigen Zölle auf chinesische Waren sind für den TV-Investor Kevin O'Leary nicht genug. In einer Diskussionsrunde bei CNN erklärte der "Shark Tank"-Star am Dienstagabend: "104 Prozent-Zölle in China sind nicht genug. Ich befürworte 400 Prozent." O'Leary begründet seine radikale Forderung mit eigenen negativen Geschäftserfahrungen im Reich der Mitte. "Ich mache Geschäfte in China. Sie halten sich nicht an die Regeln […] Sie betrügen, sie stehlen …