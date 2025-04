DJ Cipollone: EZB hat viele Instrumente, die sie einsetzen kann

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) verfügt laut EZB-Direktor Piero Cipollone über zahlreiche Instrumente, die sie einsetzen kann, wenn sich wirtschaftliche Störungen und starke Einbrüche an den Finanzmärkten zu einer Krise auszuweiten drohen. Die Probleme, mit denen die politischen Entscheidungsträger derzeit konfrontiert sind, seien allerdings weniger beängstigend als die Covid-19-Pandemie, sagte er in einer Rede in Amsterdam.

"Wir haben viele Instrumente, die wir einsetzen können", sagte Cipollone. "Das bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen sollten - wir müssen aufmerksam und reaktionsfähig sein."

Seit US-Präsident Trump am 2. April eine neue Runde von Zollerhöhungen angekündigt hat, sind die Preise für eine Vielzahl von Vermögenswerten stark gefallen, insbesondere für Staatsanleihen.

"Wir kennen das Ausmaß nicht", sagte Cipollone über die Bedrohung, der sich die politischen Entscheidungsträger gegenübersehen. Die jüngsten Schocks seien jedoch noch entmutigender gewesen.

"Die Pandemie war viel schlimmer", sagte er. "Wir wussten nicht, wie wir das lösen sollten. Die Unsicherheit war viel größer."

Auch die Gouverneurin der dänischen Zentralbank, Signe Krogstrup, sagte bei der Veranstaltung, das Finanzsystem sei stabil geblieben, auch wenn die Gefahr bestehe, dass dies nicht so bleibe.

"Im Moment sehen wir eine Menge Unruhe", sagte Krogstrup. "Das System ist noch stabil, und wir sehen das nicht als Anzeichen für finanzielle Instabilität. Aber es besteht die Gefahr finanzieller Instabilität."

