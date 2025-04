News von Trading-Treff.de Der MDAX befindet sich mitten in einem dramatischen Ausverkauf. Am Mittwoch brach der Index um weitere 2,59 Prozent ein und schloss bei 24.838,18 Punkten. Damit setzt sich der steile Abwärtstrend fort - innerhalb eines Monats verlor der Index bereits beachtliche 14,43 Prozent. Handelskrieg schickt Midcaps in den Abgrund Die angekündigten US-Zölle auf chinesische Importe in Höhe von 50 Prozent, die ab Mitternacht (US-Ortszeit) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...