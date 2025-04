Massive Verkäufe ziehen gegenwärtig den DAX-Index in die Tiefe. Das Kursbarometer stürzt um 3,27 Prozent auf 19.617 Punkte ab. Am Aktienmarkt in Deutschland zeigen sich die Anleger zur Stunde sehr verunsichert. Das Resultat: Der DAX-Index lag mit einem Minus von 3,27 Prozent zwischenzeitlich deutlich in der Verlustzone.

