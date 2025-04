Der französische Industriegase-Konzern verliert an der Börse weiter an Wert, obwohl Finanzexperten ein erhebliches Wachstumspotential von über 18 Prozent prognostizieren.

Die Air Liquide ADR Aktie setzt ihren negativen Trend fort und verzeichnete am Mittwoch einen Schlusskurs von 32,30 Euro, was einem leichten Rückgang von 0,31 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Der französische Industriegase-Spezialist befindet sich seit Wochen in einer schwierigen Phase und hat im vergangenen Monat 7,12 Prozent an Wert eingebüßt. Im Jahresvergleich weist das Papier sogar ein Minus von 13,53 Prozent auf und notiert damit 18,58 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch, wenngleich es sich immerhin 4,95 Prozent über dem Jahrestief hält.

Besonders bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen der aktuellen Bewertung und den Analysteneinschätzungen. Während die Aktie unter Druck steht, haben 21 Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 196,57 Euro ausgegeben, was einem Aufwärtspotenzial von 18,4 Prozent entspricht. Die überwiegende Mehrheit der Experten (81 Prozent) bleibt trotz der jüngsten Kursschwäche bullish eingestellt. Zuletzt bekräftigte Bernstein am 4. April seine Kaufempfehlung für das Papier.

Anstehende Termine und fundamentale Bewertung

Anleger richten ihren Blick nun auf die bevorstehenden Termine: Am 24. April wird Air Liquide seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlichen, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 6. Mai. Diese Ereignisse könnten wichtige Impulse für die weitere Kursentwicklung liefern.

Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich der Weltmarktführer für Industriegase weiterhin solide. Mit einem KGV von 22,64 für 2025 erscheint die Bewertung im Branchenvergleich angemessen, wenngleich das aktuelle KGV mit 28,16 etwas höher liegt. Besonders positiv fallen die hohen Margen und die starke Profitabilität des Konzerns ins Gewicht. Allerdings wird die Aktie zu einem relativ hohen Vielfachen des Unternehmensgewinns gehandelt, was einige Analysten zu einer vorsichtigeren Einschätzung bewegt hat.

Angesichts der bevorstehenden Quartalszahlen und der mehrheitlich positiven Analysteneinschätzungen bleibt die weitere Entwicklung der Air Liquide ADR Aktie interessant zu beobachten. Dabei könnte insbesondere der Ausblick des Managements für den Rest des Geschäftsjahres 2025 richtungsweisend sein.

