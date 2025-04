Der Technologiekonzern erweitert sein Netzwerk im Cloud-Segment und erzielt Fortschritte bei Kartellverfahren zu Infotainment-Systemen für mehr Wettbewerb.

Die Alphabet-Tochter Google Cloud hat auf ihrer Konferenz "Next" eine Reihe strategischer Partnerschaften bekannt gegeben, die das Wachstum im Cloud- und KI-Bereich vorantreiben sollen. Diese Entwicklung unterstreicht Googles Ambitionen, seine Position im hart umkämpften Cloud-Markt zu stärken und neue Einnahmequellen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu erschließen.

Im Mittelpunkt der Ankündigungen stehen erweiterte Kooperationen mit führenden Technologieunternehmen wie Datadog, Infoblox, Sutherland und Persistent Systems. Datadog erhielt zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung als "Google Cloud Partner of the Year" und präsentierte neue Monitoring-Funktionen für BigQuery, die Unternehmen dabei helfen, ihre Cloud-Umgebungen effizienter zu gestalten. Die Integration ermöglicht Kunden eine detailliertere Überwachung der Nutzung, eine bessere Kostenzuordnung und die Sicherstellung aktueller Daten für präzise Analysen.

Kartellrechtliche Entwarnung und strategische Neuausrichtung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Alphabet ?

In einer separaten Entwicklung konnte Google eine kartellrechtliche Untersuchung des deutschen Bundeskartellamts beilegen. Die Behörde beendete ihre Prüfung von Googles Infotainment-Systemen für Fahrzeuge, nachdem das Unternehmen Zugeständnisse gemacht hatte. Diese umfassen die Möglichkeit, konkurrierende Dienste innerhalb der Google Automotive Services zu nutzen sowie die Beseitigung vertraglicher Einschränkungen bei der kombinierten Nutzung von Google Maps mit anderen Anbietern wie HERE, Mapbox oder TomTom. Die Änderungen werden europaweit umgesetzt und könnten laut Kartellamtspräsident Andreas Mundt "weitreichende Veränderungen im Markt bewirken".

Die strategischen Partnerschaften und die erfolgreiche Beilegung der kartellrechtlichen Bedenken signalisieren Alphabets verstärkten Fokus auf Cloud-Dienste und KI-basierte Lösungen als wichtige Wachstumstreiber. Während der Kernbereich der Suchmaschinenwerburg weiterhin den Großteil der Einnahmen generiert, positioniert sich das Unternehmen zunehmend als führender Anbieter von Cloud-Infrastruktur, KI-Plattformen und spezialisierten Branchenlösungen.

Anzeige

Alphabet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alphabet-Analyse vom 9. April liefert die Antwort:

Die neusten Alphabet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alphabet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...