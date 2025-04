EQS-Ad-hoc: TRATON SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für erstes Quartal 2025 unter den Markterwartungen; Gesamtjahresprognose unverändert München, 9. April 2025 - Aufgrund des verhaltenen Jahresstarts mit rückläufigen Absatz- und Umsatzzahlen bei Scania, MAN und International wird das Operative Ergebnis der TRATON GROUP im ersten Quartal 2025 deutlich unter den Markterwartungen ("Konsensus") liegen. Dies wird nach vorläufigen Zahlen auf Gruppenebene zu einem im Vorjahresvergleich um 42 % niedrigeren bereinigten Operativen Ergebnis von 645 Mio € führen. Daraus resultiert eine vorläufige bereinigte Operative Rendite von 6,1% im ersten Quartal 2025. Der Netto-Cashflow von TRATON Operations wird entsprechend ebenfalls signifikant unter Vorjahr und der Markterwartung liegen. Vorläufige Kennzahlen für Q1 2025 im Vergleich zu Vorjahr und Konsensus: Q1 2024 Q1 2025 Konsensus Q1 2025 Operatives Ergebnis (bereinigt) TRATON GROUP (in Mio €) 1.106 645 877 Operative Rendite (bereinigt) TRATON GROUP (in %) 9,4 6,1 7,9 Scania Vehicles & Services (%) 14,3 10,5 12,5 MAN Truck & Bus (%) 7,9 4,6 5,5 International Motors (%) 5,0 2,3 6,1 Volkswagen Truck & Bus (%) 11,0 13,1 10,8 Netto-Cashflow TRATON Operations (in Mio €) 438 -115 88

Trotz dieser Entwicklung im ersten Quartal hält die TRATON GROUP an ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2025 fest. Diese steht weiterhin unter dem Vorbehalt zukünftiger geopolitischer Entwicklungen, insbesondere den Auswirkungen der US-amerikanischen Zollpolitik. Der Konsensus der Analystenschätzungen ist auf der TRATON Investor Relations Webseite abrufbar unter: https://ir.traton.com/de/aktie/ Die Zwischenmitteilung 3M 2025 wird am 28. April 2025 veröffentlicht unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/ Die in dieser Meldung genannten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht 2024 der TRATON GROUP auf den Seiten 38 und 39 definiert. Kontakt Ursula Querette

