DAX® - Erneuter Kursabsturz & Webinar: Wie können Sie nun professionell mit Derivaten Handeln

Seit 06:00 Uhr (deutscher Zeit) gelten die neuen US-Zölle gegenüber 90 Handelspartnern. Je nach Land variieren die Zölle zwischen 10 und 50 Prozent, wobei für die Europäische Union 20 Prozent gelten. US-Präsident Donald Trump kündigte bereits an, weitere Zölle auf Produkte zu erheben, welche bisher von den Zöllen unberührt waren. Nachdem China nicht den Forderungen von Trump zur Rücknahme ihrer Gegenzölle nachkam, erhöhte die USA ihre Strafzölle gegenüber China auf rund 104 Prozent. Peking erhöhte als Gegenreaktion ebenfalls ihre Zölle, auf rund 84 Prozent. Die Angst im asiatischen Raum steigt mit zunehmender Zuspitzung des Handelskriegs und Befürchtungen vor einer weiteren Eskalation nehmen zu. Diese Angst hatte zur Folge, dass der japanische Nikkei um mehr als fünf Prozent sank und der Topix musste ein Minus von rund vier Prozent verzeichnen. Auch auf den deutschen Markt schwappte diese Angst über. So startete der DAX® am Mittwochmorgen mit einem Minus von 2,1 Prozent bei 19.834 Punkten und notierte später am Handelstag zeitweise gar bei 4,3 Prozent im Minus bei 19.408 Punkten. Ein weiterer Indikator für die Unsicherheit am deutschen Markt ist die Zunahme des VDAX-New® um 13 Prozent am Dienstag, welcher der Volatilitätsindex des DAX® ist.









