Der Getränkeriese verzeichnet kurzfristige Kursverluste von 8,30% in der Vorwoche, überzeugt jedoch mit 54,30% Wertzuwachs im Jahresvergleich und soliden Finanzkennzahlen.

Im aktuellen Börsenumfeld ist die Aktie des Getränkegiganten Coca-Cola leicht unter Druck geraten. Der jüngste Kurs fiel am 9. April 2025 auf 1.282,99 Euro, was einem Tagesverlust von 0,82 Prozent entspricht. Besonders auffällig ist die negative Entwicklung der vergangenen Woche mit einem Rückgang von 8,30 Prozent, nachdem der Titel Anfang April noch einen soliden Monatsgewinn von 4,51 Prozent verzeichnet hatte. Trotz der aktuellen Schwächephase steht die Coca-Cola Aktie im Jahresvergleich hervorragend da - mit einem beeindruckenden Plus von 54,30 Prozent gegenüber April 2024. Der Titel notiert aktuell etwa 12 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 1.458,46 Euro, das erst im Februar dieses Jahres erreicht wurde.

Stabiler Wert mit attraktiven Fundamentaldaten

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Coca-Cola ?

Als defensiver Wert im Basiskonsumgütersektor zeigt Coca-Cola weiterhin Stabilität in unsicheren Marktphasen, was durch das robuste Geschäftsmodell des Unternehmens gestützt wird. Die Fundamentaldaten des Getränkeherstellers sprechen für sich: Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 14,31 ist die Aktie im Branchenvergleich moderat bewertet. Besonders positiv fällt das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10,34 auf, was auf eine solide Liquiditätslage hindeutet. Anleger dürfen sich zudem über eine attraktive vierteljährliche Dividende freuen, die zuletzt am 24. Januar 2025 mit 2,50 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet wurde. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,82 Milliarden Euro bleibt der Getränkehersteller ein Schwergewicht im defensiven Konsumgütersektor.

