München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 9. April, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (ARD Hauptstadtstudio) aus.9. April 202520:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Einigung auf KoalitionsvertragModeration: Matthias DeißGäste: Lars Klingbeil (SPD) und Markus Söder (CSU)Der Koalitionsvertrag steht. Im Eiltempo haben sich CDU, CSU und SPD zu einer Grundlage für eine künftige Regierung durchgerungen. Am Nachmittag haben die künftigen Koalitionspartner Einzelheiten vorgestellt. Der Koalitionsvertrag enthält Erleichterungen für die Wirtschaft, Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen, Entlastungen bei den Energiekosten und Verschärfungen bei der Migration. Anfang Mai soll die neue Regierung stehen und ihre Arbeit aufnehmen.Reichen die Verabredungen aus, um der Wirtschaft durch die Krise zu helfen? Wie sollen die geplanten Steuererleichterungen finanziert werden? Und schafft Merz die Migrationswende, die er vor der Wahl versprochen hat? In der Sondersendung stellen sich der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und der CSU-Vorsitzende Markus Söder den Fragen von Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter und stellvertretender Chefredakteur im ARD-Hauptstadtstudio.Beiträge von Nicole Kohnert und Kilian PfefferDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Redaktion: Alexander BudwegPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6009945