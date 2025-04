DJ US-ZOLL-BLOG/Handelsbeauftragte Greer: Zolltarifgespräche im Gange

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

US-Handelsbeauftragte Greer: Zolltarifgespräche im Gange

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hat sich am Dienstag mit seinen Amtskollegen aus Mexiko, Ecuador, der Europäischen Union und Südkorea getroffen, um über mögliche Abkommen zur Senkung der US-Zölle zu sprechen. Vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses sagte Greer am Mittwoch, dass es für diese Länder sowie für Großbritannien die Möglichkeit gebe, "kurzfristig" über Zollvereinbarungen zu sprechen. Ob sie Trumps Forderungen erfüllen können, ist jedoch fraglich. Der US-Präsident sagte am Dienstagabend, er wolle "nicht unbedingt einen Deal" mit ausländischen Staaten machen. Dennoch drängen die Abgeordneten die Regierung zu einer raschen Einigung, um die von Trump um Mitternacht verhängten Gegenzölle abzubauen.

JPMorgan-CEO Dimon hält eine Rezession für wahrscheinlich

JPMorgan Chase-CEO Jamie Dimon hält eine Rezession als Folge der Zölle von Präsident Trump für wahrscheinlich. Auf eine Frage des Senders Fox Business am Mittwochmorgen, ob er mit einer Rezession rechne, sagte er: "Ich werde mich an dieser Stelle auf meine Ökonomen verlassen, aber ich denke, wahrscheinlich." Die Märkte würden die Unsicherheit korrekt einpreisen. "Ich glaube, dass es gut wäre, diese Zoll- und Handelsfragen zu lösen", sagte Dimon. "Wir haben die stärkste Wirtschaft der Welt. Es wäre gut, die Unsicherheit da draußen nicht noch zu vergrößern."

Chinas Reaktion: Kämpfen bis zum Ende, aber offen für Dialog

China wird in einem Handelskrieg mit den USA bis zum Ende kämpfen, hält aber die Tür für einen Dialog offen. Das ist die Botschaft eines Social-Media-Accounts, der mit dem staatlichen Sender CCTV verbunden ist, kurz nachdem die von US-Präsident Donalds Trump verfügten Zölle gegen China in Kraft getreten sind. In dem Account hieß es, dass die Verhandlungen mit den USA unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht fortgesetzt werden könnten und dass China weder Druck noch Drohungen möge. Nachdem Peking in der vergangenen Woche Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA angekündigt hatte, darunter pauschale Zölle in Höhe von 34 Prozent auf US-Waren, verhängte das Weiße Haus eine zusätzliche Abgabe in Höhe von 50 Prozent auf chinesische Importe, womit sich die verhängten Zölle auf insgesamt 104 Prozent belaufen.

Trump für "maßgeschneiderte" Zollabkommen - Gespräche mit Japan und Südkorea

Die US-Regierung wird nach Darstellung von Präsident Trump mit Japan und Südkorea "maßgeschneiderte Abkommen" über Zölle verhandeln. Er habe kürzlich Gespräche mit Führungskräften der Stahlindustrie geführt, sagte Trump im Roosevelt Room des Weißen Hauses bei einer Veranstaltung zum Thema Kohleabbau. "Ich nenne sie maßgeschneiderte Abkommen, nicht von der Stange", fügte er hinzu. Vertreter aus Japan und Südkorea flögen derzeit nach Washington, um eine Vereinbarung zu treffen.

Trumps Zölle sind seit Mitternacht in Kraft

Der US-Präsident Donald Trump hat Ernst gemacht. Um 00.01 Uhr Ortszeit Washington sind die angekündigten Zölle gegen fast 100 Länder in Kraft getreten. Damit US-Zölle auf den höchsten Stand seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Viele der betroffenen Länder wollen ihre Handelsbedingungen mit den USA nun neu verhandeln. Die auf einzelne Länder zugeschnittenen Zölle zielen auf Staaten, die die Trump-Administration als schlechte Akteure im Handel betrachtet. Am stärksten betroffen sind südostasiatische Länder: Vietnam, Laos und Kambodscha erhielten Zollerhöhungen von mehr als 45 Prozent.

Trump kündigt kurzfristig Zölle auf Pharmaprodukte an

US-Präsident Donald Trump hat die umfassenden Zölle verteidigt. Bei einem Abendessen mit den Republikanern des Repräsentantenhauses auf dem Capitol Hill sagte er, schon "sehr bald" werde er Abgaben auf im Ausland hergestellte pharmazeutische Produkte ankündigen. Trump sagte, diese Länder würden "darauf brennen, einen Deal zu machen", und behauptete, die USA nähmen derzeit täglich 2 Milliarden Dollar durch Zölle ein. Trump hatte zu Anfang des Monats einen globalen Basiszoll von 10 Prozent verhängt, überdies sollen reziproke Zölle nun am Mittwochmorgen in Kraft treten.

Senatoren wollen Abstimmung über Aufhebung der Trump-Zölle erzwingen

Sechs Demokraten im Senat sowie Rand Paul, ein Republikaner aus Kentucky und erbitterter Gegner von Zöllen, haben eine Abstimmung über eine Resolution erzwungen, die Präsident Donald Trumps Zölle aufheben würde, indem sie die Notstandserklärung, mit der die neuen Abgaben gerechtfertigt wurden, annullieren. Die Resolution werde als privilegiert behandelt, was bedeutet, dass eine Abstimmung im Senat noch in dieser Woche erzwungen werde, sagten Politiker. Das Repräsentantenhaus hatte zuvor eine ähnliche Maßnahme unter der Leitung des demokratischen Abgeordneten Gregory Meeks eingeführt.

