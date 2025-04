Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Immobilien

Fundamenta Real Estate AG - Aktionäre stimmen an der ordentlichen Generalversammlung der Erhöhung der Ausschüttung sowie sämtlichen weiteren Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu



09.04.2025 / 17:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG



Zug, 9. April 2025

Genehmigung des Jahresabschlusses 2024

Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von neu CHF 0.60 pro Aktie

Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen

Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche Generalversammlung in Zürich durch. An der Veranstaltung waren 64.50% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 sowie der Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie

Der Jahresabschluss 2024 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Erhöhung der Ausschüttung von CHF 0.55 auf CHF 0.60 pro Namenaktie bestätigt. Die Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den Kapitaleinlagereserven entnehmen, wodurch diese wiederum verrechnungssteuerfrei ausbezahlt werden kann. Der Betrag entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.6% auf Basis des Aktienkurses per 31. Dezember 2024 und einer Payout-Ratio von 80.0% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die Auszahlung erfolgt am 17. April 2025 mit ex-Datum 15. April 2025.

Wahl das Verwaltungsrats und Annahme des Vergütungsberichts

Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der Verwaltungsrätin Ramona Lindenmann sowie der Verwaltungsräte Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian Rosenberg für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2026. Dr. Andreas Spahni wurde in seiner Funktion als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode gewählt. Des Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.

Kontakt

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch

Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer

T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss

Agenda

Publikation Halbjahresbericht 2025

3. September 2025

Online-Berichterstattung

Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2024 (Komplettbericht) kann online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2024 (Kompakt) kann bei der Gesellschaft auch gedruckt angefordert werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich.

gb.fundamentarealestate.ch

Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug

T +41 41 444 22 22, info@fundamentarealestate.ch , www.fundamentarealestate.ch

Asset Manager:

Swiss Prime Site Solutions AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug

T +41 58 317 17 17, info@sps.swiss , www.spssolutions.swiss



