Der Zollhammer der US-Regierung hat die Aktie von Apple in den letzten Tagen heftig einbrechen lassen. Trotz einer Gegenbewegung am heutigen Mittwoch steht die Aktie auf Wochensicht rund 21 Prozent tiefer, zweitweise haben sich rund 700 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung in Luft aufgelöst. Selbst für einen Bären war das offenbar zu viel des Schlechten.Jefferies-Analyst Edison Lee hat seine Verkaufsempfehlung für die Apple-Aktie nach der scharfen Korrektur der letzten Tage gestrichen und sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...