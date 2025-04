Nur wenige Stunden nach unserem letzten Musterdepot-Update ist Donald Trump vor die Presse getreten und hat Zölle in einer Höhe verhängt die den Markt mehr als eiskalt erwischt haben. Börsenhistoriker müssen bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückblicken, um einen Präzedenzfall zu finden. Damals hatten die USA mit Zöllen den globalen Handel in fünf Jahren um zwei Drittel geschrumpft und in der Folge eine Weltwirtschaftkrise ausgelöst, die am Ende den Zweiten Weltkrieg zumindest begünstigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...