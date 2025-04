DJ XETRA-SCHLUSS/Inkrafttreten von Strafzöllen drückt DAX unter 20.000 Punkte

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut hohe Verluste verkraften müssen. Der DAX verlor 3 Prozent auf 19.671 Punkte, im Tagestief stand der Index bei 19.384. Am Berichtstag sind alle angekündigten Zölle aus Washington in Kraft getreten. Dies bedeutet, dass Importe aus Europa in die USA einem zusätzlichen Zoll von 20 Prozent unterliegen. Am stärksten treffen die Zölle China. Waren aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt werden in den USA sogar mit 104 Prozent belastet.

Druck auf die Börsen kam auch von der Anleiheseite angesichts stark steigender Renditen an den US-Bondmärkten. Die dortigen Anleihekurse litten unter der Befürchtung steigender Inflationsraten als Folge der Zölle. Spekuliert wurde auch, China könne als Reaktion auf die Zölle durch Verkäufe von US-Staatsanleihen politischen Gegendruck aufbauen. UBS-Volkswirt Paul Donovan bemerkte dazu, dass, sollte der Anleihemarkt instabil werden, die US-Notenbank eingreifen dürfte, ganz wie es die Bank of England im Truss-Debakel getan habe.

Von der EZB wird in der kommenden Woche eine weitere Leitzinssenkung um 25 Basispunkte erwartet. Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, mahnte derweil mit Blick auf die Erwartung zollbedingter Zinssenkungen zu Vorsicht. Die US-Notenbank könne sich noch ruhig verhalten und müsse nicht übereilt auf die wirtschaftliche Unsicherheit in Zusammenhang mit der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump reagieren.

Einigung auf neue Bundesregierung spielt keine Rolle

Die Einigung von CDU/CSU und SPD auf eine neue Bundesregierung spielte in dem Umfeld keine Rolle. "Zwar fehlen im Koalitionsvertrag einige strukturelle Reformen,... nicht zuletzt im Rentensystem", kommentierte Robin Winkler von der Deutschen Bank. Doch in diesen stürmischen Zeiten brauche es endlich wieder eine handlungsfähige Bundesregierung. Diese müsse jetzt nicht nur in Europa und der Welt Verantwortung übernehmen. Auch in Deutschland muss die neue Regierung in den Umsetzungsmodus kommen, um die Wirtschaft vor größerem Schaden zu bewahren.

Unternehmensnachrichten spielten einmal mehr kaum eine Rolle. Bayer verloren 4,6 Prozent - US-Präsident Trump hat Zölle auf Pharmaimporte angekündigt. Fresenius gaben 5,3 Prozent nach sowie Merck 4,4 Prozent. Redcare Pharmacy brachen gleich um 16,7 Prozent ein. Hier belastete zusätzlich die Platzierung einer Wandelschuldverschreibung im Volumen von 300 Millionen Euro, die potenziell gewinnverwässernd wirkt.

Als praktisch in allen Kennziffern deutlich unter den Erwartungen liegend wurden im Handel die vorläufigen Erstquartalszahlen von Traton eingestuft. Das Unternehmen habe zwar den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt. Es sei aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis dieser angesichts der Strafzölle fallen werde, so ein Teilnehmer. Für die Traton-Aktie ging es 7,8 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.670,88 -3,0% +1,9% DAX-Future 19.790,00 -0,5% +8,3% XDAX 19.618,35 -0,5% -0,6% MDAX 24.866,00 -2,8% -0,1% TecDAX 3.187,79 -3,3% -3,6% SDAX 13.843,63 -3,5% +4,7% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,41 +16 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.670,88 -3,0% +1,9% DAX-Future 19.790,00 -0,5% +8,3% XDAX 19.618,35 -0,5% -0,6% MDAX 24.866,00 -2,8% -0,1% TecDAX 3.187,79 -3,3% -3,6% SDAX 13.843,63 -3,5% +4,7% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,41 +16 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ===

April 09, 2025

