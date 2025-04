Mind of Pepe führt Krypto-KI vom Hype zum Nutzen und erzielt 7,9 Mio. $

In jedem Zyklus gibt es unterschiedliche Narrative, welche den Krypto-Markt bestimmen. Dabei erfolgt gewöhnlich zuerst ein Hype mit einer Übertreibung und dann eine Selektion. Das vergangene Jahr brachte eine Flut neuer KI-Projekte hervor, die ein revolutionäres Potenzial für die Erstellung von Texten und anderer Inhalte bewiesen. Das "smart money" lässt sich von diesem Lärm jedoch nicht blenden und sucht stattdessen Vorteile, Infrastruktur und Nutzen.

Dabei wird das Geld immer mehr von den nutzlosen Projekten abgezogen und stattdessen in vielversprechendere Alternativen mit einem realen Nutzen gesteckt. In diesem Zusammenhang hat sich insbesondere Mind of Pepe ($MIND) in letzter Zeit einen Namen gemacht. Denn es handelt sich um mehr als nur einen weiteren inhaltslosen KI-Coin, vor welchen der ehemalige Binance-Geschäftsführer gewarnt hat.

So repräsentiert Mind of Pepe deutlich mehr als ein Whitepaper mit leeren Visionen. Stattdessen ist es eine funktionierende KI mit echtem Nutzen und Ambitionen, welche auf den Krypto-Markt zugeschnitten wurde und sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Mit dem Presale konnte das Projekt bereits fast 7,9 Mio. USD einwerben, um damit die Entwicklung des KI-Agenten weiter voranzutreiben und seine Fähigkeiten zu verbessern. Angesichts des hohen Verkaufstempos wird der Presale nicht mehr lange verfügbar sein. Für weniger als 12 Stunden können die $MIND-Coins noch für 0,0036965 USD gekauft werden.

Wie positioniert sich das "smart money" im KI-Sektor

Bei der Verbrechensaufklärung führt die Geldspur zu dem Täter und bei Kryptowährungen zu der nächsten großen Investmentchance. Dabei bewegt sich das in der Regel besser aufgeklärte "smart money" zuerst. Nach dem anfänglichem Hype um die KIs verlagert sich das Kapital zunehmend in die nützlichen Projekten, welche echte Probleme lösen.

Ein Beispiel dafür war im November 2024 Bittensor ($TAO), welches ein dezentrales, quelloffenes Protokoll mit einem Peer-to-Peer-Marktplatz für maschinelle Lernmodelle ist und einen bedeutenden Geldgeber gefunden hat.

Barry Silbert, der Gründer von Digital Currency Group (DCG) hat 100 Mio. USD in den $TAO-Coin investiert und das dezentrale KI-Unternehmen Yuma gegründet, welches Entwickler bei ihren Bemühungen in dem Bittensor-Netzwerk unterstützt.

Barry Silbert, the Founder/CEO of Digital Currency Group.. the parent company of Grayscale & Foundry..



Is now pushin t in his bio $TAO pic.twitter.com/cM5Fvh2wQC - DREAD BONGO (@DreadBong0) January 6, 2024

Ebenso hat im Januar 2025 ein Wal 10 Mio. USD in USDC in Coins von Virtuals Protocol umgetauscht, welches eine dezentrale Plattform ist, auf der die Nutzer KI-Agenten in Web3-Umgebungen erstellen, monetarisieren und positionieren können.

Darüber hinaus hat im Februar ein weiterer Wal 5 Mio. USD in $SOL von Coinbase abgezogen und dann 7,8 Mio. USD in AI Rig Complex ($ARC) und ai16z ($AI16Z) investiert. Dabei bietet $ARC ein Rust-basiertes Framework für skalierbare KI-Anwendungen und $AI16Z eine KI-gestützte DAO mit autonomen Agenten für dezentrale Investitionsentscheidungen.

Ebenso konnte das auf Kryptowährungen spezialisierte Cybersicherheit-Start-up Octane in einer Seed-Runde 6,75 Mio. USD einwerben. Damit soll die KI-basierte Plattform erweitert werden, um über maschinelles Lernen Blockchains-Codes zu scannen, Schwachstellen zu identifizieren und sie in Echtzeit zu patchen. Somit kann die Sicherheit im Web3 deutlich verbessert werden.

Jedoch handelt es sich dabei nicht nur um einzelne Investments. Stattdessen sind es kalkulierte Positionierungen in vielversprechenden KI-Projekten mit echtem Nutzen. Ähnliches zeigt sich nun bei Mind of Pepe, dem Blockchain-basierten KI-Agenten, der mit seinem Fundraising schon 7,9 Mio. USD eingeworben hat.

Obwohl der breite Krypto-Markt vor allem von dem Handelskrieg zwischen China und den USA belastet wird, lassen sich die Investoren die Chance des Presales von Mind of Pepe nicht entgehen. Denn er soll ihnen selbst in solchen schwierigen Marktphasen die besten Investmentchancen mithilfe von KIs aufzeigen. Somit bevorzugt das "smart money" vor allem Nutzen und weiß, wo es diesen finden kann.

Das hat Mind of Pepe zu bieten

Mind of Pepe ist ein KI-Agent, der dafür kreiert wurde, die Anleger in ihrem Alltag in Echtzeit zu unterstützen, damit sie höhere Gewinne erzielen können. Dabei wurde er unter anderem mit mehr als 60.000 Tweets und 3.000 handverlesenen Erkenntnissen aus Marktdiskursen trainiert. Dies verleiht ihm ein tieferes Verständnis für die Psychologie von Händlern und die Entwicklung von Narrativen.

MIND of Pepe $MIND Update



MIND of Pepe $MIND continues its unstoppable evolution, solidifying its position as the most advanced AI-powered crypto-intelligence system



LLM Persona Refinement



MoP's language model is getting sharper!



? Enhanced intelligence & engaging… pic.twitter.com/H56ATBvKzn - MIND of Pepe (@MINDofPepe) March 20, 2025

Mind of Pepe kombiniert Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Live-Daten über REST-APIs, um Datenquellen wie Blockchains, dezentrale Anwendungen und Social-Media-Feeds zu scannen. Damit sollen das Rauschen der Märkte eliminiert und vielversprechende Chancen aufgezeigt werden.

Jedoch reagiert der autonom operierende KI-Agent nicht nur auf die Daten. Stattdessen passt sich Mind of Pepe an, lernt und entwickelt sich stetig weiter. Mithilfe seiner Interoperabilität mit dApps kann er auch eigene Chancen mit Launches von trendigen Memecoins schaffen, wenn der Markt einmal wenig hergeben sollte.

Mit der Roadmap, den genaueren Prognosemodellen, umfangreicheren Datenbanken und einer optimierten On-Chain-Ausführung wird der KI-Agent von Mind of Pepe täglich intelligenter und leistungsfähiger.

Mind of Pepe ist nur für die $MIND-Inhaber nutzbar

Darüber hinaus wird von Mind of Pepe ein Dashboard mit kondensierten Echtzeitdaten des Krypto-Marktes bereitgestellt, um die wichtigen Informationen und Entwicklungen übersichtlich zu erhalten.

Dabei handelt es sich auch um eine Kommandozentrale, welche den Nutzern leichter Marktanalysen, Token-Engagement-Metriken, Trendentwicklungen und mehr für fundiertere Investmententscheidungen bereitstellt. Somit wird alles praktisch an einem Ort geboten.

The Road Ahead



? Integrating more real-time data sources

? Enhancing AI's ability to detect emerging tokens & trends

? Finalizing MoP's intelligent, interactive dashboard



MIND of Pepe is pushing the boundaries of AI-powered market intelligence.$MIND https://t.co/YQZ9DDOMKJ - MIND of Pepe (@MINDofPepe) March 20, 2025

Über diese Benutzeroberfläche können sich die Anwender auch direkt mit dem KI-Agenten austauschen, was mit ChatGPT vergleichbar ist. Im Unterschied zu diesem wurde er allerdings für den Krypto-Markt optimiert sowie mit Signalen und Handelsideen abgestimmt.

Daher ist Mind of Pepe auch mehr als nur ein inhaltsloser KI-Memecoin, wie die meisten anderen. Stattdessen repräsentiert er einen KI-Agent der nächsten Generation mit fortschreitender Entwicklung und wachsender Leistungsfähigkeit.

Über den Vorverkauf haben frühe Anleger nun die Chance, dem "smart money" in die nützlichen KI-Projekte zu folgen, um sich für die Listung des $MIND-Coins und den nächsten Bullenmarkt zu positionieren.

Folgen Sie dem "smart money" in nützliche KIs wie $MIND

Wenn Sie dem "smart money" folgen wollen, finden Sie den Vorverkauf von Mind of Pepe auf der Website des Projekts. Dort verbinden Sie Ihre digitale Geldbörse wie Best Wallet und können dann mit ETH, USDT oder mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen zahlen.

Die selbstverwahrende Best Wallet mit Multi-Chain-Unterstützung hat den $MIND-Coins sogar unter den vielversprechendsten neuen Kryptowährungen in der Rubrik "Upcoming Tokens" gelistet. Zudem erhalten die Investoren mit dieser die Coins vor dem Beanspruchungstermin in ihrem Portfolio. Zu finden ist sie bei Google Play und im Apple App Store.

Verbinden Sie sich jetzt mit der Community von Mind of Pepe über X und Telegram, um besonders früh von neuesten Listungen, Updates und mehr zu erfahren.

