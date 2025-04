© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Chen Xiaodong/Sipa Asia

In den vergangenen Tagen sind die Märkte weltweit so schnell eingebrochen wie selten zuvor. Investoren setzen auf spezialisierte Absicherungs-Fonds.Während sich die Märkte nach Donald Trumps jüngstem Zollschock im Panikzustand befinden, greifen Investoren zunehmend zu Strategien, die lange Zeit als übervorsichtig galten: Der Schutz vor dem nächsten "Black Swan"-Ereignis erlebt eine Renaissance. Solche Tail-Risk-Strategien, die in den letzten Jahren kaum Beachtung fanden, feiern nun ihr Comeback - und verzeichnen plötzlich zweistellige Gewinne. Der Cambria Tail Risk ETF, einer der bekanntesten börsengehandelten Fonds zur Absicherung gegen Marktzusammenbrüche, hat seinen stärksten …