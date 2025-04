Paris (ots/PRNewswire) -Für viele Menschen, die über einen Einstieg in die Elektromobilität nachdenken, ist ein reibungsloser und unkomplizierter Umstieg sowie starker Support das Allerwichtigste. VinFast versteht das voll und ganz.VinFast stellt sich den reibungslosen Übergang zu Elektrofahrzeugen mit einer einfachen Philosophie vor: "Mehr Leben. Weniger Sorgen. Erlebe den Besitz eines E-Autos so wie es sein sollte."Der vietnamesische Autohersteller weiß, dass die Early Adopters diejenigen sind, die technologischen Fortschritt zu schätzen wissen. Daher beschränkt sich das Tech-Erlebnis von VinFast nicht nur auf die ansprechenden und sicheren Funktionen des Autos. Technologie ist ganz natürlich und konsequent in die gesamte Fahrzeugnutzung integriert.VinFast begann mit einem tiefen Verständnis des europäischen Kundenverhaltens. Studien wie der Verbrauchermonitor 2023 der Europäischen Kommission zeigen den typischen EU-Besitzer eines Elektroautos: einen gut ausgebildeten Mann zwischen 35 und 55 Jahren, der in einem Einfamilienhaus lebt und über ein mittleres Einkommen verfügt. Um diesen Kunden die Fahrzeugpflege zu vereinfachen, bietet VinFast praktische Annehmlichkeiten wie mobile Reparaturdienste und eine app-basierte Wartungsplanung.VinFast berücksichtigt moderne digitale Gewohnheiten und möchte den Aufwand für den Fahrzeugbesitz minimieren. Vom zeit- und arbeitssparenden mobilen Service zu Hause bis hin zu Over-the-Air Updates: VinFast legt Wert auf ein erstklassiges und attraktives Elektrofahrzeug-Erlebnis für seine Kunden.Im Falle einer Kollision bietet VinFast Unterstützung durch sein Netzwerk von VinFast Certified Collision Centers (VCCC), wo geschulte Techniker sicherstellen, dass die Reparaturen den genauen Spezifikationen von VinFast entsprechen.Bei der Fahrzeugwartung können die mobilen Techniker von VinFast die meisten Arbeiten direkt vor Ort durchführen. Die Buchung erfolgt bequem über die VinFast-App.Darüber hinaus baut VinFast ein Netzwerk von Servicezentren auf, um VinFast-Besitzer landesweit zu unterstützen. Die Terminvereinbarung erfolgt ganz einfach über die VinFast-App oder telefonisch beim VinFast-Service-Support-Team.VinFast setzt bei seinen Fahrzeugen auf Spitzentechnologie und ist damit nicht nur für Technikbegeisterte attraktiv. Der Wandel in Europa hin zur Elektromobilität ist kein Nischen-Thema mehr.Wie "McKinsey & Company" im August 2024 hervorhob, machen Elektrofahrzeuge mittlerweile beachtliche 16 Prozent der Neuwagenverkäufe auf dem gesamten Kontinent aus - ein bemerkenswerter Anstieg gegenüber weniger als ein Prozent Marktanteil im Jahr 2019. Diese sich stetig entwickelnde Landschaft bedeutet, dass das Profil des durchschnittlichen Käufers eines Elektrofahrzeugs immer vielfältiger wird.Der Markt wurde anfangs von Innovatoren und Early Adopters dominiert, von denen viele heute wiederholt Elektroautos besitzen. Doch er expandiert schnell und umfasst nun eine breitere Masse an Mainstream-Verbrauchern.VinFast ist sich dieses signifikanten Wandels und der zunehmenden Diversifizierung der Elektrofahrzeug-Kundenbasis hinsichtlich Alter und demografischer Merkmale bewusst - und bleibt seinem Kernprinzip treu: "Elektrofahrzeuge für alle zugänglicher machen." Dieses Engagement wird durch die intuitive und nahtlose Bedienung der VinFast-App umgesetzt.Um den Kunden noch mehr Sicherheit zu bieten, gewährt VinFast eine der umfassendsten Garantien auf dem Mark. Die Zehn-Jahres-Garantie, beziehungsweise 200.000 Kilometer-Garantie, deckt die Batterie mit ab. Dies unterstreicht VinFasts Engagement für langfristige Zuverlässigkeit.Darüber hinaus arbeitet VinFast aktiv an strategischen Kooperationen mit führenden europäischen Partnern in den Bereichen Service, Kundendienst und Logistik. Ziel ist es, den Kunden von ein reibungsloses und zuverlässiges Fahrerlebnis zu gewährleisten.Zukünftig will der Automobilhersteller sein Angebot an Elektrofahrzeugen in Europa ausbauen und schrittweise weitere Modelle aus seinem wachsenden Ökosystem einführen. Dieser Schritt unterstreicht VinFasts Ambition, den anhaltenden Wandel hin zu umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln auf dem Kontinent mitzugestalten.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2661152/VF_6.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinfast-versteht-es-es-ist-nicht-allein-das-auto-sondern-die-gesamte-erfahrung-302424746.htmlPressekontakt:Thomas Maakestad,07596 885356,thomas.maakestad@pfpr.comOriginal-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132297/6009971