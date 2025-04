DJ Delta-CEO: Werden keine zollbedingten Kosten für Flugzeuge schlucken

DOW JONES--Delta Air Lines will die Zahlung von Zöllen auf Dutzende von Flugzeugen vermeiden, die die US-Fluggesellschaft in diesem Jahr von Airbus erhalten soll. "Wir werden keine Zölle auf Flugzeuglieferungen zahlen", sagte Delta-CEO Ed Bastian in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. "Wir werden alle Lieferungen, auf die Zölle erhoben werden, aufschieben."

Die neuen Zölle der Trump-Regierung beenden die Ausnahmeregelungen, die es Boeing, Airbus und anderen Herstellern seit den 1980er Jahren ermöglichten, Flugzeuge und Triebwerke weitgehend zollfrei zu bauen.

Airbus-Flugzeuge, die aus Europa geliefert werden, dürften mit Zöllen in Höhe von 20 Prozent belegt werden, die von den US-Kunden zu zahlen sind, schreiben die Analysten von Bernstein und erwarten, dass die Fluggesellschaften auf eine Verschiebung der Lieferungen drängen werden.

"Es wird sehr schwierig werden, dass diese Rechnungen aufgehen", sagte Bastian.

Delta Air Lines habe die Situation mit Airbus erörtert und sei zuversichtlich, dass das Problem durch Verhandlungen gelöst werden könne. Airbus reagierte nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme.

