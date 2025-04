Norwegisches Schifffahrtsunternehmen verzeichnet erhebliche Kursverluste seit Jahresbeginn, während Analysten auf Unterbewertung und Erholungspotenzial hinweisen.

Die Aktie des norwegischen Containerreederei-Betreibers MPC Container Ships durchlebt turbulente Zeiten. Trotz der gestern erfolgten Aufwertung auf "Hold" durch einen Analysten musste das Papier am 09. April 2025 einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Mit einem Tagesverlust von 3,13 Prozent notierte die Aktie bei 1,167 Euro und setzte damit ihren negativen Trend der letzten Wochen fort. Besonders besorgniserregend: Innerhalb des letzten Monats hat das Papier fast 15 Prozent an Wert eingebüßt, seit Jahresbeginn sogar über 37 Prozent. Der aktuelle Kurs liegt zwar knapp 5 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 1,11 Euro, aber gleichzeitig fast 49 Prozent unter dem Jahreshoch, das im November 2024 bei 2,29 Euro markiert wurde.

Fundamentaldaten sprechen für Unterbewertung

Trotz der schwachen Kursentwicklung deuten die Fundamentaldaten auf eine potenzielle Unterbewertung des in Oslo beheimateten Unternehmens hin. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 1,94 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,60 liegt die Aktie deutlich unter den Branchendurchschnitten. Für 2025 prognostizieren Marktbeobachter ein KGV von 3,02, was im Vergleich zu anderen Schifffahrtsunternehmen weiterhin als moderat gilt. Bemerkenswert ist auch, dass alle drei die Aktie beobachtenden Analysten ein einheitliches "Hold"-Rating vergeben haben, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1,682 USD, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 27 Prozent entspricht. Anleger blicken nun gespannt auf die am 8. Mai 2025 anstehende Jahreshauptversammlung, bei der möglicherweise neue Impulse für den Aktienkurs gesetzt werden könnten.

