© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Black Monday 1987, Dotcom 2000, Finanzkrise 2008 und vielleicht auch Trumps Zollcrash 2025. Vielen Börsencrashs scheint vorauszugehen, dass es vor dem eigentlichen Crash eine fulminante Rallye gibt. Wie am Mittwoch . . .An der Wall Street explodierten am Mittwoch die Kurse, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Zollpause angekündigt hatte. Der Nasdaq 100 legte um satte 12 Prozent zu - der zweitbeste Handelstag seiner Geschichte und der größte Sprung seit Januar 2001, mitten im Dotcom-Crash. Doch was wie eine Trendwende aussieht, könnte nur eine trügerische Atempause sein. Die Geschichte zeigt, dass solche "Erholungsrallyes" oft mitten in den dunkelsten Börsenphasen stattfinden. Von den 25 …