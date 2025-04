© Foto: Kanchanara - Unsplash.com

Trumps Handelszölle stürzen die Märkte in den größten Crash seit Corona, während Bitcoin trotz Druck als möglicher Profiteur der Krise gilt.Die Finanzmärkte erleben derzeit den größten Crash seit der Corona-Krise im März 2020. Die von Trump ausgerufenen drastischen Handelszölle und die dadurch befürchteten wirtschaftlichen Auswirkungen haben für eine allgemeine Marktpanik gesorgt, die die Finanzwelt seit letzter Woche Mittwoch in Atem hält. US-Regierung bleibt hartnäckig Eine Trendwende durch die Trump-Administration ist bisher nicht in Sicht. Finanzminister Scott Bessent spielte die Rezessionsängste zuletzt herunter und betont, dass mehr als 50 Länder bereits über Zollsenkungen verhandeln …