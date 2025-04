Vancouver, British Columbia--(9. April 2025) / IRW-Press / Lake Victoria Gold (TSXV: LVG) (OTCQB: LVGLF) ("LVG" oder das "Unternehmen") freut sich, einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung seines Projekts Tembo im Lake Victoria Goldfield in Nord-Tansania bekannt zu geben, nachdem seine Prospektionslizenz erfolgreich in vier Bergbaulizenzen (MLs) umgewandelt wurde.

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Strategie von LVG zur Erschließung des Potenzials von Tembo dar, in das bereits Explorationsausgaben in Höhe von über 28 Millionen USD geflossen sind, darunter Kern- und RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 50.000 Meter. Mit der Umwandlung von einer Prospektionslizenz in vier Bergbaulizenzen erhält LVG das Recht, das Projekt Tembo zu erschließen und die dortigen Rohstoffe zu produzieren. Zu den wichtigsten Bestimmungen gehört, dass jede Bergbaulizenz (ML) für 10 Jahre gültig ist, wobei die Option auf eine weitere 10-jährige Verlängerung besteht.

"Die Genehmigung unserer Bergbaulizenzen ist ein entscheidender Schritt für das Projekt Tembo", sagte Marc Cernovitch, President und CEO. "Wir haben schon immer an das Potenzial dieses Projekts in Bezirksgröße geglaubt. Da das Pachtverhältnis jetzt für die nächsten 10 Jahre gesichert ist, können wir uns auf die Evaluierung der effizientesten Erschließungsoptionen konzentrieren, um den maximalen Wert für unsere Aktionäre zu erzielen. Dies ist ein entscheidender Moment für das Unternehmen und seine Stakeholder."

Fortschritte bei Exploration und Erschließung

Bis dato wurden mehr als 28 Millionen $ in die Exploration bei Tembo investiert, wobei der Schwerpunkt auf drei vorrangigen Zielen lag:

- Ngula 1: Eine 250 m breite Zone mit mehreren subparallelen mineralisierten Scherstrukturen, die sich über eine Streichlänge von mindestens 600 m erstreckt und in der Tiefe und in Streichrichtung offen ist. Die Bohrabschnitte umfassen:

3,13 g/t Au über 25,89 m,

8,50 g/t Au über 5,14 m,

22,18 g/t Au über 15,00 m und

8,17 g/t Au auf 11,05 m.

- Nyakagwe Village: Mehrere nach Süden einfallende mineralisierte Strukturen über eine Streichlänge von 600 m, mit Bohrergebnissen wie:

78,1 g/t Au über 1,00 m,

24,72 g/t Au über 1,45 m,

16,57 g/t Au über 3,55 m,

27,88 g/t Au über 3,88 m und

12,96 g/t Au auf 5,54 m.

- Nyakagwe East: Eine 300 m breite Zone mit Quarzgangbildung und Sulfidmineralisierung, die unter anderem folgende Gehalte lieferte:

6,5 g/t Au über 7,46 m,

19,1 g/t Au über 3,00 m,

10,25 g/t Au über 3,50 m,

9,73 g/t Au über 3,40 m und

8,44 g/t Au über 1,30 m.

Die Ergebnisse der historischen und jüngsten Bohrkampagnen bestätigen das Potenzial für einen Tagebau und einen Untertagebau sowie das Vorhandensein einer hochgradigen Goldmineralisierung, wobei die strukturelle Modellierung weiterhin zur Verbesserung der Ressourcenzielerstellung beiträgt.

Nachdem die Bergbaulizenzen gesichert sind, prüft LVG aktiv mehrere Erschließungsmöglichkeiten, einschließlich:

Kurzfristige Produktionsmöglichkeiten Mehrere Gebiete innerhalb der vier MLs enthalten eine oberflächennahe hochgradige Mineralisierung, die für eine potenzielle Erschließung geeignet ist.

In der Nähe gelegene Aufbereitungsanlagen Dritter bieten die Möglichkeit, die Produktion zu beschleunigen.

Derzeit wird geprüft, wie der effizienteste Erschließungsplan aussehen könnte, einschließlich der Möglichkeit, mittelfristig eine weitere eigenständige Aufbereitungsanlage zu errichten. Explorationspotenzial und Ressourcenwachstum Ein neues RC-Bohrprogramm ist in Planung, um historische hochgradige Abschnitte in Ressourcen umzuwandeln.

Im Rahmen der GoldSpot-Studie (siehe Pressemitteilung) wurden 38 vorrangige Explorationsziele identifiziert, die Tembos Potenzial für ein Explorationsprojekt von Bezirksgröße hervorheben.

Zukünftige Feldarbeiten, einschließlich Schürfgruben, Schürfgräben und kurze RAB-Bohrungen, werden die Anomalien und Ziele mit dem Potenzial für zusätzliche Goldmineralisierungen weiter überprüfen. Strategische Partnerschaften und Transaktionsvorteile

Angesichts der Nähe des Projekts Tembo zu Barrick Golds Mine Bulyanhulu prüft LVG weiterhin strategische und unternehmerische Transaktionen, die den Wert für die Aktionäre steigern und die Erschließung beschleunigen könnten. Die Gespräche, unter anderem im Hinblick auf potenzielle Joint Ventures oder Finanzierungspartnerschaften, sind im Gange und könnten das Kapital und die Fachkenntnisse bereitstellen, die für eine schnellere Erschließung des Projekts erforderlich sind.

Ein starkes Fundament für solche Partnerschaften wurde im Dezember 2021 gelegt (siehe Pressemitteilung), als LVG (ehemals Tembo Gold Corp.) eine strategische Transaktion mit Bulyanhulu Gold Mine Limited ("Buly"), einem Joint Venture zwischen Barrick Gold Corporation und der Regierung von Tansania, abschloss. LVG verkaufte sechs nicht zum Kerngeschäft gehörende, an die Mine Bulyanhulu angrenzende Prospektionslizenzen für 6 Millionen USD in bar sowie bis zu 45 Millionen USD an bedingten Zahlungen, die an zukünftige Entdeckungen von bis zu 5 Millionen Unzen Gold gebunden sind. Die Bedingungen sehen eine Zahlung von 20 $/Unze für die erste Million entdeckter Unzen, von 10 $/Unze für die zweite Million bzw. von 5 $/Unze für jede weitere Unze vor.

Durch diese Transaktion wurde nicht nur nicht verwässertes Kapital für die Weiterentwicklung des Projekts Tembo bereitgestellt, sondern es wurde auch ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Explorationserfolge auf dem veräußerten Gelände gesichert. Sie demonstrierte außerdem die strategische Bedeutung von LVGs Landposition und das starke Interesse großer Betreiber in der Region.

Simon Benstead, Executive Chairman von Lake Victoria Gold, kommentierte: "Wir sind der Ansicht, dass Tembo eine seltene Gelegenheit darstellt, ein neues Goldrevier in einem der historisch produktivsten Gebiete Tansanias abzugrenzen. Da uns mehrere Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und das behördliche Umfeld uns unterstützt, sind wir bestrebt, den vollen Wert dieses vielversprechenden Assets verantwortungsvoll zu erschließen."

Die obigen Informationen wurden unter der Aufsicht von David Scott, Pr. Sci. Nat., erstellt. Er hat als designierter "qualifizierter Sachverständiger" die Fähigkeit und Befugnis, die Authentizität und Gültigkeit der Daten zu verifizieren.

Über Lake Victoria Gold (LVG):

Lake Victoria Gold ist ein wachstumsstarkes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol LVG notiert ist. Das Unternehmen nutzt seine einzigartige Position und Erfahrung und konzentriert sich in erster Linie auf das Wachstum und die Konsolidierung im äußerst ertragreichen und höffigen Lake Victoria Goldfield in Tansania.

Das Unternehmen besitzt sämtliche Anteile am neben der 20 Millionen Unzen schweren Mine Bulyanhulu von Barrick gelegenen Projekt Tembo, in dem bislang Bohrungen über mehr als 50.000 Meter absolviert wurden. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt Imwelo, einem vollständig genehmigten Goldprojekt westlich von AngloGold Ashantis Goldmine Geita. Mit historischen Ressourcenschätzungen und einer Vormachbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 ist das Projekt vollständig für den Bau einer Mine und die Produktion zugelassen, was es zu einer kurzfristigen Erschließungsmöglichkeit macht.

LVG hat ein sehr erfahrenes Team zusammengestellt, das über langjährige Erfahrung in der Erschließung, Finanzierung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in Afrika verfügt, wobei das Management, die Direktoren und die Partner mehr als 60 % der Aktien halten. Das Unternehmen ist insbesondere dankbar für die Unterstützung und die Kapitalbeteiligung von https://api.newsfilecorp.com/redirect/kOwz5CDpkw sowie die jüngste strategische Partnerschaft mit der Taifa Group.

Die Taifa Group (eine vielfältige Unternehmensgruppe mit Beteiligungen u. a. in den Bereichen Bergbau, Telekommunikation, Öl und Gas, Agrarwirtschaft, Pharmazeutika und der Lederindustrie) hat mit dem Unternehmen eine Vereinbarung abgeschlossen, um über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Taifa Mining (ein Unternehmen, das sich vollständig in tansanischem Besitz befindet) oder andere Unternehmen eine Beteiligung am Unternehmen zu erwerben. Taifa Mining wird auch den gesamten Vertragsbergbau und die Bauarbeiten für das Projekt Imwelo übernehmen. Taifa Mining ist das größte Bergbau-Vertragsunternehmen Tansanias mit über 30 Jahren Erfahrung im Bergbau. Taifa ist der bevorzugte Auftragnehmer für die meisten Minen in Tansania und unterhält langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Darüber hinaus besitzt Taifa die größte Flotte an Bergbauausrüstung in Tansania. Als Unternehmen hat sich Taifa verpflichtet, die neuesten international anerkannten Standards in allen Aspekten seines Geschäfts zu übernehmen und einzuhalten.

Für das Board of Directors des Unternehmens

Simon Benstead

Executive Chairman & CFO

Tel: +1 604-685-9316

E-Mail: sbenstead@lakevictoriagold.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Benstead

Executive Chairman & CFO

Tel:+ 1 604-685-9316

E-Mail: sbenstead@lakevictoriagold.com

Marc Cernovitch

CEO & Direktor

Tel: +1 604-685-9316

E-Mail: mcernovitch@lakevictoriagold.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter: zukünftige Explorations- und Erschließungspläne in Bezug auf das Projekt Imwelo; die Vertragsarbeiten auf dem Projekt Imwelo durch Taifa; die Sicherung zusätzlicher Finanzmittel für die Erschließungskosten für das Projekt Imwelo; der Abschluss des Erwerbs des Projekts Imwelo und der gleichzeitigen Finanzierung, einschließlich der Erfüllung der damit verbundenen Abschlussbedingungen; und der Erhalt aller aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich des Erhalts der Genehmigung des Erwerbs und der Finanzierung durch die TSX Venture Exchange. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, wenn auch nicht immer, durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "Zeitplan", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" bzw. ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "sollten" oder "dürften". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von LVG liegen, einschließlich Risiken in Verbindung mit oder in Bezug auf: den Abschluss des Erwerbs des Projekts Imwelo, der gleichzeitigen Finanzierung und der damit verbundenen Transaktionen, einschließlich des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter; die Volatilität der Metallpreise und der Stammaktien von LVG; Änderungen der Steuergesetze; den Gefahren, die mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten verbunden sind; die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen; das Nichterreichen von Erschließungs- oder Produktions-, Kosten- oder anderen Schätzungen; tatsächliche Explorations- oder Erschließungspläne und -kosten, die wesentlich von den Schätzungen des Unternehmens abweichen; die Fähigkeit, die für Bergbauaktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Umweltvorschriften oder -gefahren und die Einhaltung komplexer Vorschriften im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Klimawandel und Klimawandelvorschriften; Wechselkursschwankungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Finanzierungs- und Verschuldungsaktivitäten; Betriebstätigkeiten im Ausland und in Entwicklungsländern und die Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich derjenigen, die mit Betriebstätigkeiten in Tansania verbunden sind, und einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Politik in Bezug auf Bergbau und lokale Eigentumsanforderungen oder die Verstaatlichung von Ressourcen im Allgemeinen, einschließlich der Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch; abgelegene Betriebe und die Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur; Preis- und Verfügbarkeitsschwankungen bei Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Betriebsmitteln; Engpässe oder Kostensteigerungen bei den erforderlichen Ausrüstungen, Lieferungen und Arbeitskräften; regulatorische, politische und länderspezifische Risiken, einschließlich lokaler Instabilität oder terroristischer Akte und deren Auswirkungen; die Abhängigkeit von Auftragnehmern, Dritten und Joint-Venture-Partnern; Anfechtung von Eigentums- oder Oberflächenrechten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und die Fähigkeit, qualifiziertes Personal anzuwerben und zu halten; das Risiko eines nicht versicherbaren oder nicht versicherten Verlustes; ungünstige Klima- und Wetterbedingungen; Prozessrisiken; den Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Unterstützung der Gemeinschaft für die Tätigkeit von LVG, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Streiks und der gelegentlichen Einstellung von Tätigkeiten; Konflikte mit kleinen Bergleuten; Ausfälle von Informationssystemen oder Bedrohungen der Informationssicherheit; die Fähigkeit, angemessene interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten, wie sie gesetzlich vorgeschrieben sind; die Einhaltung von Anti-Korruptionsgesetzen und Sanktionen oder anderen ähnlichen Maßnahmen; soziale Medien und der Ruf von LVG; und andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von LVG beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements und spiegeln deren gegenwärtige Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und betriebliche Leistungen wider und gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. LVG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder sich ereignen werden, oder wenn sie eintreten, welche Vorteile oder Verpflichtungen LVG daraus erwachsen. Aus den oben genannten Gründen sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

