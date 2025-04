© Foto: AdobeStock

Kupfer erlebte rabenschwarze Handelstage. Der Preis für das Industriemetall rauschte in die Tiefe. Das ganze Debakel kündigte sich bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung an. Nun ist der Crash da. Rücksetzer unter die 5 US-Dollar löste Abverkauf bei Kupfer aus Im Nachhinein muss man die Zwischenrallye des Kupferpreises auf 5,3 US-Dollar / lb und die Ausbildung eines neuen 52-Wochen-Hochs als Fehlsignal bzw. Bullenfalle einordnen. Der Ausbruch erlangte keine Relevanz und fiel regelrecht in sich zusammen. Die nach Trumps Zolltirade aufkommenden Konjunktursorgen schlugen auf konjunktursensible Rohstoffe durch. Die Preise von Brent Öl, Silber und Kupfer gerieten in einen Abwärtssog …