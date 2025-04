NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch im US-Handel ihre vorherigen Verluste abgeschüttelt und sind deutlich ins Plus geklettert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg zuletzt um 1,15 US-Dollar auf 63,97 Dollar. Zuvor war der Brent-Preis erstmals seit Anfang 2021 unter die Marke von 60 Dollar gerutscht. Der Preis für die US-Sorte WTI kletterte zuletzt um 1,03 Dollar auf 60,61 Dollar.

Hintergrund waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser kündigte eine Zollpause für Länder an, die keine Maßnahmen gegen die Zollpolitik der Vereinigten Staaten ergriffen haben. Gleichzeitig verkündete er allerdings eine Erhöhung des Zollsatzes für Einfuhren aus China auf 125 Prozent.