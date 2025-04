Markteinführung in Kanada markiert ersten Schritt der internationalen Einführung, die Pläne für Großbritannien, Australien und Westeuropa umfasst

Affirm (NASDAQ: AFRM), das Zahlungsnetzwerk, das Verbraucher stärkt und Händlern zu mehr Wachstum verhilft, und Shopify, ein Anbieter grundlegender Internetinfrastruktur für den Handel, gaben heute die Beschleunigung ihrer globalen Expansionspläne bekannt. Shopify-Händler in Kanada mit frühem Zugang können nun Shop Pay Installments, das ausschließlich von Affirm betrieben wird, ihren Kunden anbieten, was die erste Verfügbarkeit des Produkts außerhalb der USA markiert.

Shop Pay Installments wird diesen Sommer für Shopify-Händler in Kanada und Großbritannien allgemein verfügbar sein, grenzüberschreitende Handelsfunktionen zwischen den USA, Kanada und Großbritannien werden folgen. Darüber hinaus planen die Unternehmen, als Nächstes nach Australien und Westeuropa zu expandieren, beginnend mit Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Affirm freut sich darauf, mit allen lokalen Akteuren Käufern, Händlern, Kapitalpartnern und Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen international weiter wächst.

"Wir freuen uns, Shop Pay Installments als ersten Schritt über die USA hinaus in Kanada im Rahmen eines Early Access-Programms einzuführen", sagte Kaz Nejatian, COO von Shopify. "Unsere Partnerschaft mit Affirm erweitert unsere globale Reichweite, gibt Käufern die Flexibilität, in Raten zu zahlen, und sorgt für höhere Konversionsraten für Händler weltweit."

"Vom ersten Tag an lag der Schwerpunkt der Partnerschaft von Affirm mit Shopify darauf, Händlern durch transparente, flexible Zahlungen, die die Kaufkraft der Verbraucher freisetzen, zum Erfolg zu verhelfen", sagte Max Levchin, Gründer und CEO von Affirm. "Millionen von Käufern in den USA vertrauen auf Shop Pay Installments und verlassen sich darauf. Die heutige Einführung in Kanada ist ein aufregender erster Schritt, um unsere globale Präsenz weiter auszubauen zunächst mit Shopify-Händlern und bald darauf mit unseren integrierten Händlern in Großbritannien, Europa und Australien."

Mit der Einführung von Shop Pay Installments in jedem neuen Markt können lokale Händler das Produkt nahtlos direkt über ihr Shopify-Admin-Dashboard aktivieren ohne zusätzliche Entwicklung oder technische Integration. Von dort aus können Kunden beantragen, berechtigte Einkäufe in zweiwöchentliche und monatliche Zahlungen aufzuteilen. Wenn der Antrag genehmigt wird, können Käufer aus maßgeschneiderten Zahlungsplänen mit Zinssätzen von bis zu 0 effektivem Jahreszins wählen, und es fallen keine verspäteten oder versteckten Gebühren an.

Seit seiner Einführung 2021 hat sich Shop Pay Installments weit verbreitet, und Millionen von Verbrauchern nutzen diese Zahlungsmethode aktiv im umfangreichen Händlernetz von Shopify in den USA.

Über Affirm

Die Mission von Affirm ist es, ehrliche Finanzprodukte anzubieten, die das Leben verbessern. Durch den Aufbau eines neuartigen Zahlungsnetzwerks, das auf Vertrauen, Transparenz und dem Vorrang der Menschen basiert, ermöglichen wir Millionen von Verbrauchern verantwortungsbewusstes Ausgeben und Sparen und geben Tausenden von Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, um ihr Wachstum zu fördern. Im Gegensatz zu den meisten Kreditkarten und anderen Optionen für Ratenzahlungen berechnen wir niemals verspätete oder versteckte Gebühren. Folgen Sie Affirm in den sozialen Medien: LinkedIn Instagram Facebook X.

Über Shopify

Shopify ist das führende globale Handelsunternehmen, das eine grundlegende Internetinfrastruktur für den Handel bereitstellt und vertrauenswürdige Tools für die Gründung, Skalierung, Vermarktung und den Betrieb eines Einzelhandelsunternehmens jeder Größe anbietet. Shopify verbessert den Handel für alle mit einer Plattform und Dienstleistungen, die auf Geschwindigkeit, Anpassung, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt sind, und bietet gleichzeitig ein besseres Einkaufserlebnis für Verbraucher online, im Geschäft und überall dazwischen. Shopify unterstützt Millionen von Unternehmen in mehr als 175 Ländern und genießt das Vertrauen von Marken wie BarkBox, Vuori, BevMo, Carrier, JB Hi-Fi, Meta, ButcherBox, SKIMS, Supreme und vielen mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.shopify.com.

Zahlungsoptionen über Affirm unterliegen der Berechtigung. In den USA werden Zahlungsoptionen von diesen Kreditpartnern bereitgestellt: affirm.com/lenders. Einwohner Kaliforniens: Kredite von Affirm Loan Services, LLC werden gemäß der California Finance Lender-Lizenz 60DBO-111681 vergeben oder arrangiert.

In Kanada werden Zahlungsoptionen über Affirm Canada Holdings Ltd bereitgestellt und die Zinssätze liegen zwischen 0 und 31,99 effektiver Jahreszins (sofern verfügbar und vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Beschränkungen der Provinzen).

Affirm U.K. Limited bietet Verbraucherkreditprodukte an und ist von der Financial Conduct Authority ("FCA") für die Durchführung regulierter Verbraucherkreditaktivitäten zugelassen und wird von dieser reguliert (Firm Reference Number 756087). Firmennummer 10199101, mit eingetragenem Sitz in c/o TMF Group, 1 Angel Court, 13th Floor, London, EC2R 7HJ. Affirm ist der Handelsname von Affirm U.K. Limited.

