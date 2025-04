Der Versicherungskonzern verzeichnet trotz monatlicher Verluste eine positive Jahresperformance und präsentiert sich mit attraktiver Bewertung bei gemischten Analystenprognosen.

Nach wochenlangem Abwärtstrend konnte die Talanx Aktie am gestrigen Handelstag wieder deutlich zulegen. Der Versicherungskonzern verzeichnete einen beachtlichen Kursanstieg von 4,07 Prozent auf 90,18 Euro. Diese Erholung kommt nach einer schwächeren Monatsperformance, in der die Aktie insgesamt 11,21 Prozent einbüßte. Trotz des jüngsten Rücksetzers vom 52-Wochen-Hoch, das am 27. März bei 98,65 Euro markiert wurde, steht die Aktie auf Jahressicht mit einem Plus von über 20 Prozent immer noch solide da.

Besonders bemerkenswert ist, dass der Versicherungstitel trotz der volatilen Marktphase ein günstiges Bewertungsniveau aufweist. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,78 - ein Wert, der unter dem für 2025 prognostizierten KGV von 10,56 liegt. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,91 deutet auf eine potenzielle Unterbewertung hin, was die Aktie für wertorientierte Anleger interessant machen könnte.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Talanx ?

Die Expertenmeinungen zur Talanx Aktie fallen derzeit gemischt aus. Von sieben Analysten raten vier zum Halten der Aktie, während zwei zum Verkauf und nur einer zum Kauf rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 87,75 Euro, was leicht unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Allerdings wurde das Kursziel in den letzten Monaten deutlich angehoben, was auf gestiegenes Vertrauen hindeutet.

Positiv zu vermerken ist, dass die Talanx-Gruppe in der Vergangenheit häufig bessere Zahlen als von Analysten erwartet vorgelegt hat. Dies spricht für ein gutes Management und solide Geschäftsentwicklung. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Umsatzprognosen für die kommenden Jahre zuletzt nach unten korrigiert wurden, was die gemischte Stimmung unter Analysten erklärt. Für investierte Aktionäre stehen in naher Zukunft wichtige Termine an - am 8. Mai findet die Jahreshauptversammlung statt, gefolgt von der Auszahlung der Schlussdividende am 9. Mai 2025.

Anzeige

Talanx-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Talanx-Analyse vom 9. April liefert die Antwort:

Die neusten Talanx-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Talanx-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Talanx: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...