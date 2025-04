© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Der Comeback-Versuch, den Aktien am Dienstag unternommen haben, ist laut Josh Brown, Mitbegründer und CEO von Ritholtz Wealth Management, kaum mehr als ein kleiner Ausrutscher in einem immer noch beunruhigenden Markt."Der heutige Aufschwung ist als klassische Bärenmarkt-Rallye zu bezeichnen, denn genau das ist es, was wir heute erleben", sagte Brown am Dienstag im Halftime Report von CNBC. Der US-Investor warnte bereits vor Bärenmarktrallyes und meint, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen "Sell the rip" wäre - das Gegenteil von "buy the dip". "Wir müssen ausatmen und ein wenig durchatmen. Wir sollten nicht jeden Tag 1.500 oder 1.600 Punkte im Dow verlieren". Der S&P 500 und der …