Auf Basis vorläufiger Zahlen hat der Volkswagen Konzern im 1. Quartal 2025 folgende Entwicklung wesentlicher Finanzkennzahlen verzeichnet: Während sich der Konzernumsatz um ca. 3 Prozent auf rund 78 Milliarden Euro (1. Quartal 2024: 75,5 Milliarden Euro) verbesserte, belief sich das Operative Ergebnis auf rund 2,8 Milliarden Euro (1. Quartal 2024: 4,6 Milliarden Euro). Das Operative Ergebnis ist dabei von Sondereffekten im Umfang von rund 1,1 Milliarden Euro belastet. Die Operative Umsatzrendite betrug rund 3,6 Prozent (Vorjahr: 6,0 Prozent). Damit weicht das vorläufige Ergebnis im 1. Quartal 2025 von der dem Unternehmen aktuell vorliegenden mittleren Markterwartung von rund 4 Milliarden Euro bzw. rund 5 Prozent ab. Wesentliche Belastungen ergaben sich im Quartal aus folgenden Sachverhalten: rund 0,6 Milliarden Euro aus der Bildung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der CO 2 -Regulierung in Europa

-Regulierung in Europa rund 0,2 Milliarden Euro für Restrukturierungsmaßnahmen bei CARIAD

in Summe rund 0,3 Milliarden Euro aus Rückstellungsanpassungen für die Dieselthematik sowie Aufwendungen aus der Bewertung von im Transport befindlichen Fahrzeugen im Zusammenhang mit den ab Anfang April in den Vereinigten Staaten eingeführten Einfuhrzöllen. Die Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile belief sich zum Bilanzstichtag 31. März 2025 auf Basis vorläufiger Daten auf rund 33 Milliarden Euro (Stand per 31. Dezember 2024 nach angepasster Berichtslogik: 34,4 Milliarden Euro). Die im Rahmen der Jahresberichterstattung 2024 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt die Volkswagen AG. Mögliche Jahreseffekte auf Umsatz, Ergebnis und Cashflow aus den angekündigten erhöhten Importzöllen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika sind in der Prognose weiterhin nicht enthalten, da die Effekte und ihre Wechselwirkungen aktuell nicht abschließend bewertet werden können.

Die Volkswagen Group erwartet weiterhin, dass die Umsatzerlöse das Vorjahr um bis zu 5 Prozent übertreffen. Die Operative Umsatzrendite des Konzerns wird unverändert voraussichtlich zwischen 5,5 und 6,5 Prozent liegen. Für den Netto-Cashflow des Konzernbereichs Automobile erwartet die Volkswagen AG weiterhin einen Wert in der Bandbreite zwischen 2 und 5 Milliarden Euro. Die Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile wird 2025 weiterhin zwischen 34 und 37 Milliarden Euro erwartet. Der vollständige Bericht zum Zwischenabschluss per 31. März 2025 wird am 30. April 2025 veröffentlicht. Definitionen zu dem Operativen Ergebnis, dem Netto-Cashflow und der Netto-Liquidität finden sich im Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 85ff.



