Bitcoin und Ethereum schießen plötzlich nach oben, weil Donald Trump die Zölle pausieren will. Was das jetzt für die Kryptowährungen bedeutet und ob der große Turnaround bevorsteht. Donald Trump verkündete am frühen Mittwochabend, einen Teil der Zölle für 90 Tage pausieren zu wollen. Die Zölle gegen China werden aber sogar nochmal erhöht. Dadurch setzte ein großer Begeisterungssturm an der Börse ein, welcher die großen US-Indizes, aber auch Börsen ...

