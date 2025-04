Der Börsenwert von Fresenius Medical Care schwindet trotz günstiger Bewertungskennzahlen. Anleger warten gespannt auf die Quartalsergebnisse Anfang Mai.

Die Fresenius Medical Care Aktie zeigt am 09. April 2025 deutliche Schwächetendenzen im Handel. Mit einem aktuellen Kurs von 40,82 Euro verzeichnet das Papier einen Tagesverlust von 0,62 Prozent. Besonders auffällig ist die negative Entwicklung im Monatsverlauf - innerhalb der letzten 30 Tage büßte die Aktie des Dialysespezialisten 11,74 Prozent ihres Wertes ein. Diese Abwärtsbewegung steht im Kontrast zur langfristigen Entwicklung, denn auf Jahressicht kann das Papier noch immer ein Plus von 16,38 Prozent vorweisen, liegt aber dennoch 18,40 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Ein heute veröffentlichtes Chartsignal deutet laut Experten auf eine Short-Strategie hin - ein sogenannter "Expansion Pivot short" wurde identifiziert, was die aktuelle Schwächephase technisch unterstreicht. Am Vormittag wurde die Aktie als "im Tiefenrausch" beschrieben, während sie am frühen Nachmittag kurzzeitig ins Plus drehte und bei 42,47 Euro notierte, bevor der Kurs am späten Nachmittag wieder nachgab.

Fundamentaldaten und Analystenstimmen bleiben widersprüchlich

Trotz der aktuellen Kursschwäche weisen die Fundamentalkennzahlen des Dialysekonzerns auf eine mögliche Unterbewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 0,62 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,02 liegt die Aktie unterhalb der Bewertungen vieler Mitbewerber. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird für 2025 mit 12,03 prognostiziert. Die Analysten sind jedoch gespalten in ihrer Einschätzung: Von 18 beobachtenden Experten empfehlen sechs einen Kauf, während neun zum Halten raten und drei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48,03 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 17,7 Prozent entspricht.

Anleger richten ihren Blick nun auf den 6. Mai 2025, wenn Fresenius Medical Care seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 vorlegen wird. Die jüngste Entwicklung dürfte vor allem vor dem Hintergrund des laufenden Sparprogramms und der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens mit besonderem Interesse verfolgt werden.

