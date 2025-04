Natus Sensory freut sich, die Erweiterung seines globalen Führungsteams um drei erfahrene Führungskräfte bekannt zu geben. Damit bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für die Förderung von Innovation, Kundennutzen und nachhaltigem Wachstum in den Bereichen Hör- und Gleichgewichtssinn sowie Neugeborenenpflege.

Lon Nelson hat sich Natus Sensory als Chief Commercial Officer angeschlossen, wo er die Bereiche Global Sales, Marketing Communications, Service und Clinical Education leiten wird. Lon verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensführung in den Bereichen Medizinprodukte, Biowissenschaften und Industrie, einschließlich leitender Positionen bei Censis Technologies und Leica Microsystems.

Kirill Shalyaev wurde zum Business Unit Leader, Global Newborn Care, ernannt. Kirill verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Marketing und globale GuV-Führung und hatte leitende Positionen bei GE Healthcare, Philips Healthcare und Danaher Diagnostics inne. Zuletzt war er als Chief Product Officer bei der Tessonics Group tätig, wo er die Entwicklung modernster medizinischer und diagnostischer Geräte leitete.

Carsten Kind übernimmt am 1. Mai 2025 die Position des Business Unit Leader, Global Hearing Balance bei Natus Sensory. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Geschäftsführung in der Medizinproduktebranche ist Carsten vor allem für seine Amtszeit als President von Interacoustics A/S bekannt, wo er das Unternehmen durch starke internationale Expansion, Innovation und Teamentwicklung zu einem globalen Marktführer in der audiologischen Diagnostik machte.

Eine einzigartige Mischung aus Fachwissen, Vision und Engagement

Peter Reimer, CEO von Natus Sensory, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr, Lon, Kirill und Carsten im Führungsteam von Natus Sensory willkommen zu heißen. Jeder von ihnen bringt eine einzigartige Mischung aus Fachwissen, Vision und Engagement für unsere Mission mit. Ihre Führungsqualitäten werden von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir weiterhin die Grenzen des Möglichen verschieben und unseren Kunden und den Patienten, denen sie dienen, einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten wollen."

Diese Ernennungen stellen einen wichtigen Schritt für Natus Sensory dar, da das Unternehmen seine Strategie beschleunigt, um durch Innovation zu führen, die Kundenbindung zu vertiefen und seine globale Wirkung zu vergrößern.

Über Natus Sensory

Natus Sensory ist ein weltweit führender Anbieter von Diagnose- und Überwachungslösungen, die durch fortschrittliche Technologien in den Bereichen Hören, Gleichgewicht und Neugeborenenversorgung das Leben verbessern sollen. Mit einem Vermächtnis der Innovation und einer wachsenden globalen Präsenz ist Natus Sensory bestrebt, Lösungen zu liefern, die Klinikern helfen, die bestmögliche Versorgung zu bieten.

