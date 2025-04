Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivate-Institut mit Sitz in Dubai, ist stolz darauf, einen historischen Meilenstein bekannt zu geben: Am 3. April 2025 verzeichnete die Gruppe ihr bisher höchstes Handelsvolumen an einem einzigen Tag und übertraf damit 55,85 Milliarden US-Dollar.

Diese Rekordleistung markiert einen starken Start der Gruppe in das zweite Quartal mit einem beeindruckenden, beispiellosen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar während der ersten vier Handelstage im April.

Dieser beispiellose Meilenstein spiegelt das starke Vertrauen wider, das eine vielfältige globale Kundschaft, darunter einzelne Händler und institutionelle Investoren, in das Unternehmen gesetzt hat. Die Leistung bestätigt den Fokus der Gruppe auf Transparenz, robuste Sicherheitsmaßnahmen und strenge Einhaltung von Vorschriften.

Der Gründer und Vorsitzende Naser Taher kommentierte diesen Durchbruch wie folgt: "Wir freuen uns, diese beeindruckenden Zahlen mit unseren geschätzten Kunden und Geschäftspartnern zu teilen. Sie zeigen unsere Finanzkraft, unseren Drang nach technologischem Fortschritt und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen."

Im Laufe des Jahres 2024 verzeichnete die MultiBank Group ein bemerkenswertes Wachstum, das durch höhere Einnahmen infolge internationaler Expansionen und der Einführung neuer Produkte gekennzeichnet war. Zu den bemerkenswertesten Innovationen gehörte die Einführung von MultiBank-Plus, einer Plattform und App der nächsten Generation, die ein nahtloses Handelserlebnis bieten soll. Mit der Einführung der MultiBank.io Crypto Exchange App baute das Unternehmen seine Position im Bereich der digitalen Vermögenswerte weiter aus und setzte neue Maßstäbe für die betriebliche Effizienz im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Darüber hinaus brachte MEX Exchange, das erste globale ECN-Tool, das auf die BRICS- und GCC-Regionen zugeschnitten ist, unübertroffene Liquidität und fortschrittliche Funktionen in eine schnell wachsende Branche.

Strategische Partnerschaften haben eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Präsenz der MultiBank Group gespielt. Durch die Zusammenarbeit mit Al Ansari Exchange und Mashreq Bank wurden Transaktionen optimiert und den Nutzern schnellere und bequemere Ein- und Auszahlungslösungen geboten. Die Gruppe sicherte sich außerdem die renommierte VASP-Lizenz (Virtual Asset Service Provider) von Dubai, was ihr Engagement für strenge Governance-Standards und ihr Streben nach Exzellenz unterstreicht.

Aufbauend auf dieser Dynamik erzielte die Organisation 2024 hervorragende Finanzergebnisse mit einem Umsatz von über 361 Millionen US-Dollar und einem Nettogewinn von über 264 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 16 entspricht.

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien gegründet und bietet Finanzdienstleistungen für mehr als zwei Millionen Kunden in über 100 Ländern an. Mit Lizenzen von 17 renommierten globalen Aufsichtsbehörden setzt das Unternehmen weiterhin auf außergewöhnlichen Service und kontinuierliche Innovation auf den Märkten.

