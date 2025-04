Krypto News: Libra Token Skandal - Präsident Javier Milei droht weiterer Ärger

Prominente und Meme-Coins sind in den meisten Fällen eher kein Match made in Heaven. Diese Lektion lernten nicht nur Caitlin Jenner (JENNER), Jason Derulo (JASON) oder Andrew Tate (DADDY), sondern auch für das argentinische Staatsoberhaupt Javier Milei. Denn der "Kettensägen-Präsident" hat dank seiner Rolle beim LIBRA Token ein Problem.

Nun verabschiedete das Unterhaus des argentinischen Kongresses am vergangenen Dienstag drei Resolutionsentwürfe und schuf damit die Grundlage für eine formelle Untersuchung möglicher Verfehlungen von Amtsträgern im Zusammenhang mit dem Libra-Token-Projekt. Im Rahmen dieser Untersuchung soll jetzt geklärt werden, ob Mileis öffentliche Unterstützung des Memecoins dem argentinischen Volk geschadet hat oder gegen geltende Regierungsrichtlinien verstoßen wurde. Die Ermittlungsbehörde wird unter anderem den Wirtschaftsminister Luis Caputo und Justizminister Cúneo Libarona vorladen.

Rückblick: Der Skandal um den Libra Token

Am 14. Februar dieses Jahres verfasste der argentinische Präsident Javier Milei auf seinem offiziellen X Account einen Beitrag über den Libra Token (LIBRA). Dieser würde das Wirtschaftswachstum fördern, weil er kleine Unternehmen und Start-Ups finanzieren würde. Dementsprechend ging der Kurs durch die Decke. Nur wenige Stunden später löschte Milei den Beitrag wieder, da war der Schaden aber schon angerichtet. Denn genauso schnell wie der Meme-Coin gestiegen war, stürzte er auch wieder ab, da einige wenige Wallets über 100 Millionen US-Dollar an Liquidität abgezogen hatten. Der geschätzte Schaden, der durch den Libra Skandal verursacht wurde, beläuft sich auf etwa 200 Millionen US-Dollar. Im Anschluss übte sich Milei in Schadensbegrenzung. Er habe den Coin niemals beworben, sondern nur geteilt.

Gegen Milei laufen mittlerweile gerichtliche Untersuchungen. Interpol ermittelt ebenfalls gegen Hayden Davis, CEO des Unternehmens Kelsier Ventures, das hinter dem LIBRA Token steht. Kelsier Ventures zeigt sich übrigens auch verantwortlich für den MELANIA Coin, der ebenfalls nicht ganz unumstritten ist. LIBRA und MELANIA haben noch etwas gemeinsam. Sie wurden beide auf der Solana Plattform Pump.Fun gelauncht und gehören zu den "klassischen Meme-Coins" ohne große Utility. Gerade in diesem Sektor findet allerdings mittlerweile ein Umdenken statt.

