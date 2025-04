Donald Trump setzt seinen politischen Schlingerkurs fort. Der US-Präsident hat am Abend des 9. April die sogenannten reziproken Zölle für die meisten Länder ausgesetzt - nur China bekam noch einen Nachschlag. An den Börsen brach Jubel aus. Am Morgen des 9. April 2025 schien es, als würde US-Präsident Donald Trump an seiner rigiden Zollpolitik festhalten. Per Social Media richtete Trump aus: "Cool bleiben". Am Abend dann die Kehrtwende. Trump legt ...

