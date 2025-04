Saildrone Denmark wird europäischen Betrieb erleichtern und US-Verbündete in einer für die regionale maritime Sicherheit kritischen Zeit unterstützen.

Saildrone, der weltweit führende Anbieter von autonomen Schiffen, gab heute die Gründung einer europäischen Tochtergesellschaft in Dänemark bekannt, um dem dringenden Bedarf an maritimer Überwachung in europäischen Gewässern gerecht zu werden.

The 10-meter (33-foot) Voyager is one of three unmanned platforms designed, manufactured, and operated by Saildrone. Each of the three USV models has been developed to balance mission payload flexibility and endurance. The Voyager is specifically designed to meet maritime defense and security challenges ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance), law enforcement, drug interdiction, border and harbor security, and illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Wie auf dem Maritime Industry Symposium in der dänischen Botschaft in Washington, D.C., bekannt gegeben wurde, wird Saildrone Denmark eine europäische Niederlassung mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, sein. Diese strategische Erweiterung spiegelt das Engagement von Saildrone wider, europäische Verbündete bei der Verbesserung des maritimen Situationsbewusstseins durch fortschrittliche autonome Technologien zu unterstützen.

"Angesichts der jüngsten Sabotage kritischer Unterwasserinfrastruktur in der Ostsee war die Notwendigkeit einer permanenten Überwachung des maritimen Bereichs noch nie so groß", sagte Richard Jenkins, Gründer und CEO von Saildrone. "Ich freue mich, die Gründung von Saildrone Denmark bekannt zu geben, um unsere europäischen Aktivitäten zu erleichtern und verbündete Nationen in dieser für die regionale maritime Sicherheit kritischen Zeit zu unterstützen."

Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und zunehmender Aktivitäten in der Ostsee ist der Bedarf an permanenter maritimer Aufklärung von größter Bedeutung. Die unbemannten Oberflächenfahrzeuge (USVs) von Saildrone bieten eine unübertroffene Ausdauer und Widerstandsfähigkeit und sind in der Lage, über längere Zeiträume hinweg in den rauesten Meeresumgebungen der Welt autonom zu operieren. Ausgestattet mit einer Reihe fortschrittlicher Sensoren liefern diese Systeme Echtzeit-ISR über und unter der Wasseroberfläche und ermöglichen so die Erkennung von anormalem Verhalten, die Überwachung des Schiffsverkehrs und den Schutz nationaler Interessen in strategisch sensiblen Gewässern.

Zusätzlich zur Oberflächenüberwachung werden die Saildrone-Fahrzeuge detaillierte Kartierungen des Meeresbodens durchführen und so einen entscheidenden Vorteil bei der Überwachung und Sicherung von Unterwasserinfrastrukturen wie Pipelines, Kommunikationskabeln und Offshore-Energieplattformen bieten. Die Kombination von hochauflösenden Meeresbodenbildern mit proprietären Algorithmen für maschinelles Lernen ermöglicht die frühzeitige Erkennung potenzieller Bedrohungen oder Anomalien und verbessert die Fähigkeit Europas, seine Unterwasseranlagen sowohl vor konventionellen als auch vor hybriden Bedrohungen zu schützen.

Dänemark liegt einzigartig im Zentrum der europäischen Meeresumwelt und hat Küsten an der Ostsee und der Nordsee. Saildrone Denmark wird die Drehscheibe für alle europäischen Operationen sein und lokale Mitarbeiter beschäftigen, die regionalen Kunden und Partnern Unterstützung, Schulungen und Einsatzplanungsfähigkeiten bieten.

Saildrone ist ein Unternehmen für maritime Verteidigung und ozeanografische Vermessung, das einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise herbeiführt, wie Seestreitkräfte, Strafverfolgungsbehörden, Zivilregierung und kommerzielle Organisationen die genauen Echtzeitdaten erhalten, die zur Überwachung und zum Schutz unserer Ozeane erforderlich sind. Die Flotte unbemannter Oberflächenfahrzeuge (USVs) von Saildrone trägt speziell angefertigte Nutzlasten, die den Grenzschutz, die Sicherheit kritischer Infrastrukturen, hydrografische Vermessungen, Offshore-Energie und die Überwachung des Meeresklimas unterstützen. Angetrieben von erneuerbarer Wind- und Solarenergie ermöglichen die unbemannten Überwasservehikel von Saildrone Einsätze über lange Zeiträume, die in Monaten und nicht in Tagen gemessen werden. Eigenentwickelte Softwareanwendungen und maschinelle Lerntechnologien wandeln die gesammelten Daten in verwertbare Erkenntnisse und Informationen um. Saildrone hat mehr als 1.600.000 Seemeilen vom hohen Norden bis zum Südpolarmeer zurückgelegt und über 46.000 Tage auf See unter den härtesten Meeresbedingungen der Welt verbracht.

