Die neue Ultherapy PRIME-Kampagne ist die erste Zusammenarbeit von Salma Hayek Pinault im Bereich Ästhetik und soll einen neuen Standard für die Zukunft von Schönheit und Selbstpflege setzen, indem sie die transformative Kraft der personalisierten, nicht-invasiven Hautstraffung feiert.

Merz Aesthetics, das weltweit größte Unternehmen für medizinische Ästhetik, ist stolz darauf, die weltbekannte Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Salma Hayek Pinault als erste globale Markenbotschafterin für Ultherapy PRIME bekannt zu geben.

Ultherapy PRIME definiert die Zukunft der medizinischen Ästhetik neu und ist eine fortschrittliche mikro-fokussierte Ultraschallplattform für personalisiertes, nicht-invasives Hautlifting und -straffung.1,2 Sie ist für das Lifting und die Formung der Haut im oberen und unteren Gesichtsbereich, am Hals und am Dekolleté vorgesehen.1 Sie erfordert nur eine Sitzung, hat keine Ausfallzeiten und liefert Ergebnisse, die bis zu einem Jahr oder länger anhalten können.1-3

Salma Hayek Pinault setzt sich unermüdlich für Authentizität ein und vertraut auf Ultherapy PRIME für eine personalisierte, natürlich aussehende Straffung mit Ergebnissen, die bis zu einem Jahr oder länger anhalten können .1-3 Diese Zusammenarbeit spiegelt den gemeinsamen Glauben wider, dass Menschen dazu befähigt werden sollten, gut auszusehen und sich gut zu fühlen, um weltweit das Selbstvertrauen zu stärken.

Salma Hayek Pinault ist eine hochgelobte, für den Oscar nominierte Schauspielerin und Emmy-preisgekrönte Regisseurin, die auch für ihre Arbeit als Produzentin gefeiert wird. Sie setzt sich leidenschaftlich für Anliegen ein, die mit ihren Grundwerten und Überzeugungen übereinstimmen, und unterstützt seit langem mehrere führende gemeinnützige Organisationen. Als starke Verfechterin eines authentischen Selbstausdrucks und eines guten Aussehens in jedem Alter ermutigt sie andere, Behandlungen in Anspruch zu nehmen, die ihre natürlichen Merkmale verbessern.

"Selbstfürsorge ist unerlässlich. Die Jahre auf der Leinwand haben mich gelehrt, meine Reise anzunehmen und Behandlungen zu suchen, die meine natürliche Schönheit unterstreichen", sagte Salma Hayek Pinault. "Ultherapy PRIME steigert meine Kollagen- und Elastinproduktion genau dort, wo ich sie brauche*, und sorgt so für eine lang anhaltende**, natürlich aussehende Straffung. Es ist nicht invasiv, dauert nur eine Sitzung und hat keine Ausfallzeiten. Es ist die Zukunft der Schönheit, und deshalb kann ich nicht aufhören, darüber zu sprechen."1-3,6

Die Ultherapy PRIME-Plattform ist die Weiterentwicklung von Ultherapy, das als Goldstandard für nicht-invasive Hautstraffung und -straffung anerkannt ist.2 Ultherapy PRIME baut auf dem Erbe von Ultherapy mit bewährten, natürlich aussehenden Ergebnissen auf und definiert die Zukunft der nicht-chirurgischen Hautstraffung und -straffung neu, indem es eine fortschrittliche mikro-fokussierte Ultraschallplattform mit lebendiger Echtzeit-Bildgebung auf einzigartige Weise kombiniert.1 Diese Fortschritte ermöglichen eine sicherere und effektivere, personalisierte Straffung, die bis zu einem Jahr oder länger anhalten kann, gepaart mit einer jünger aussehenden Haut.1-5

Seit der Markteinführung im September 2024 ist Ultherapy PRIME bereits in über 80 unserer Zielmärkte zugelassen, weitere Zulassungen werden für 2025 erwartet.***

"Wir sind stolz und freuen uns über die kürzlich erfolgte Markteinführung von Ultherapy PRIME, unserer Plattform der nächsten Generation für nicht-invasives Hautlifting und -straffung, und ein Beweis für unser unerschütterliches Engagement, unseren Kunden sinnvolle Innovationen zu bieten", sagte Bob Rhatigan, CEO von Merz Aesthetics. "Während wir die globale Präsenz dieser Markteinführung weiter ausbauen, freuen wir uns sehr, mit Salma Hayek Pinault als erste globale Markenbotschafterin für Ultherapy PRIME zusammenzuarbeiten. Bei Merz Aesthetics befähigen wir Menschen, ihre einzigartige Schönheit selbstbewusst zu leben, und unsere Zusammenarbeit mit Salma Hayek Pinault verkörpert diesen Zweck auf überzeugende Weise."

Über Merz Aesthetics

Merz Aesthetics ist ein Unternehmen für medizinische Ästhetik mit einer langen Geschichte, in der es Fachkräften im Gesundheitswesen, Patienten und Mitarbeitern ermöglicht wird, jeden Tag mit Selbstvertrauen zu leben. Unser Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, so auszusehen, sich so zu fühlen und so zu leben, wie sie es am besten können wie auch immer sie das definieren. Das klinisch erprobte Produktportfolio umfasst Injektionspräparate und Geräte, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten zugeschnitten sind. Merz Aesthetics ist seit mehr als 115 Jahren in Familienbesitz und dafür bekannt, einzigartige Verbindungen zu Kunden aufzubauen, die sich wie eine Familie fühlen. Der Hauptsitz von Merz Aesthetics befindet sich in Raleigh, North Carolina, USA, und das Unternehmen ist in 90 Ländern weltweit vertreten. Es gehört zur Merz-Gruppe, die 1908 gegründet wurde und ihren Sitz in Frankfurt am Main hat. Weitere Informationen finden Sie unter merzaesthetics.com.

Über Ultherapy

Das nicht-invasive Ultherapy-Verfahren ist für die dermatologische Modellierung und Straffung der Dermis im oberen und unteren Gesichtsbereich, am Hals und am Dekolleté vorgesehen. Die häufigsten Nebenwirkungen, die in klinischen Studien berichtet wurden, waren Rötung, Schwellung, Schmerzen und vorübergehende Nerveneffekte. Die gemeldeten unerwünschten Ereignisse aus der Überwachung nach dem Inverkehrbringen sind in der Gebrauchsanweisung (IFU) aufgeführt. Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

* Die genaue Hauttiefe wird durch Echtzeit-Visualisierung erreicht

hält bis zu einem Jahr oder länger an

***Ultherapy PRIME ist derzeit in China, Indien, Aserbaidschan, Russland, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Guatemala, Mexiko, Peru, Uruguay, Irak, Israel, Jordanien und dem Libanon nicht erhältlich

Quellenangaben:

