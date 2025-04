Trumps Zollpolitik löst Kurssprung bei Solana aus

Wie weit wird Donald Trump in seinem Zollstreit mit dem Rest der Welt noch gehen? Diese Frage beschäftigt Anleger bereits seit dem Liberation Day in der vergangenen Woche. Seine neueste Ankündigung hat es in sich und sorgt für frenetische Kursreaktionen an den Finanzmärkten. Der US-Präsident erklärte auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social, dass er die Zölle auf chinesische Importe auf 125 Prozent erhöhen wird. Gleichzeitig verkündete er eine 90-tägige Pause mit gesenkten Zöllen von nur 10 Prozent für 75 Staaten, die bereits Kontakt für Verhandlungen aufgenommen haben.

Solana erholt sich von dramatischem Kurseinbruch

Solana hat in den vergangenen Wochen und Monaten eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Nach einem gigantischen Anstieg im letzten Bull Run folgte ein beinahe katastrophaler Crash mit einem Abverkauf von mehr als 67 Prozent bis zum Tiefpunkt am vergangenen Montag. Dabei durchbrach der Solana-Kurs mehrere bedeutende Supportzonen im Chart, konnte jetzt aber glücklicherweise eine wichtige Unterstützung zurückerobern.

Die hohe Tagesperformance von Solana, mit mehr als 13 Prozent in den letzten 24 Stunden, zeigt das enorme Turnaround-Potenzial der Kryptowährung, wenn sich die politische Lage beruhigt. Das Potenzial der sechstgrößten Kryptowährung könnte derzeit oberhalb von 300 US-Dollar liegen, falls sich die Situation wieder entspannt. Denn die Nutzung von Solana ist nach wie vor weit verbreitet - sie gilt immer noch als eine der beliebtesten und meistgenutzten Blockchains der Welt, auch wenn sie gelegentlich mit Ausfällen zu kämpfen hat.

Solaxy-Presale bietet Lösung für Solanas Stabilitätsprobleme

In Kürze wird die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt kommen. Solaxy ($SOLX) soll mit seiner neuen zweiten Verarbeitungsschicht nicht nur dazu beitragen, dass Transaktionen noch schneller und günstiger abgewickelt werden können, sondern auch die Stabilität von Solana erhöhen. Transaktionsabbrüche und Ausfallzeiten könnten dann der Vergangenheit angehören.

Ein Projekt wie Solaxy ist derzeit einzigartig am Kryptomarkt, was die hohe Nachfrage nach dem dazugehörigen Coin erklärt. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger $SOLX-Token im Wert von über 29,5 Millionen Dollar gekauft, um noch vor dem Listing an den Kryptobörsen dabei zu sein. Einige Layer-2-Lösungen für Ethereum haben bereits Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht, was bedeutet, dass Solaxy ähnliches Potenzial haben könnte. Für den $SOLX-Token würde das eine Kursexplosion um bis zu 1.000% bedeuten, von der frühe Käufer profitieren könnten.

